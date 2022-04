Chery Tawarkan Pre-Booking DP Lima Juta untuk 100 Konsumen Pertama di IIMS

PT Chery Motor Indonesia (CMI) menyatakan resmi kembali ke pasar Tanah Air dengan berbagai strategi, jaringan, dan komitmen baru untuk memenuhi kebutuhan konsumen otomotif Indonesia. Melalui kehadirannya pada IIMS Hybrid 2022, Chery juga menekankan semangat untuk memberikan pengalaman baru kepada konsumen Indonesia dengan slogan 'New Chery, New Product, New Experience' yang menjadi tema booth selama pameran berlangsung.

Di IIMS kali ini Chery langsung menampilkan lima produk yang diproyeksikan untuk meluncur di pasar Indonesia mulai semester kedua tahun ini. Kelima produk tersebut, yaitu EQ1, Omoda5, Skytour, Tiggo 7 Pro, dan Tiggo 8 Pro.

Menurut data yang dikalkulasi oleh tim Chery, setiap harinya terdapat rata-rata 2.000 pengunjung yang mengunjungi booth Chery sejak 31 Maret sampai 4 April 2022.

“Kami sangat terkesan dengan respon pengunjung di booth Chery yang sangat antusias. Tidak hanya bertanya mengenai detil produk, tetapi juga kapan produk akan siap dijual, bahkan mereka ingin langsung booking. Karena antusiasme yang sangat besar itu, maka akhirnya kami memutuskan untuk membuka pre-booking untuk produk-produk yang kami pamerakan selama IIMS Hybrid 2022,” ujar President Director CMI Tao Yong.

Saat ini Chery hanya akan membuka Pre-booking selama IIMS Hybrid 2022 berlangsung, yaitu sampai tanggal 10 April 2022. Pre-Booking dapat dilakukan di booth Chery dengan mengisi formulir dan membayarkan uang muka sebesar Rp5 juta bagi 100 konsumen pertama. Adapun manfaat yang bisa didapatkan oleh 100 konsumen pertama adalah sertifikat eksklusif sebagai apresiasi antusiasme dan tanda pre-booking, miniatur Tiggo 7 Pro, dan E-money senilai Rp5 juta yang akan diberikan saat penyerahan unit kepada konsumen.

“Sebagai brand yang baru kembali lagi di industri otomotif tanah air, ini merupakan sinyal baik untuk Chery dan membuktikan bahwa dengan penerapan tiga pilar kami, yaitu advanced technology, fashionable design, dan high quality, Chery mampu menggugah keinginan konsumen Indonesia untuk memiliki produk Chery,” tambah Tao. (S-4)