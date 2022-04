Suzuki Hadirkan Konsep Hybrid Hingga Modifikasi di IIMS 2022

PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) memanfaatkan betul ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) Hybrid 2022 untuk menampilkan hampir semua lini produknya, ulai dari kendaraan roda dua, roda empat, hingga mesin kebutuhan maritim outboard motor. Hadir di pameran yang berlangsung selama 11 hari mulai 31 Maret hingga 10 April 2022 itu, Suzuki tampil dengan booth bertema 'Eco Green Friendly' .

Terdapat total 13 line up mobil termasuk kendaraan modifikasi, 3 line up sepeda motor, mesin tempel kapal motor dari Suzuki Marine, aksesori resmi Suzuki, serta menghadirkan Hybrid Display Tecnology yang menegaskan komitmen Suzuki dalam mendukung terciptanya lingkungan yang lebih baik.

Kehadiran displai Suzuki Smart Hybrid merupakan tanggapan Suzuki terkait isu elektrifikasi pada kendaraan yang dinilai lebih efisien, Suzuki melakukan research and development dalam merancang sistem propulsi yang dinamai Smart Hybrid Vehicle System (SHVS).

Kunci utama dari sistem SHVS Suzuki adalah ISG atau Integrated Starter Generator sebagai yang berfungsi menggantikan alternator konvensional. Selain berfungsi sebagai 'charger' baterai/aki, ISG juga memiliki fungsi sebagai motor penggerak yang memberikan bantuan daya ke mesin untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar.

Sistem SHVS yang dipamerkan di booth Suzuki merupakan teknologi 'Mild hybrid' sehingga lebih terjangkau dan memiliki beberapa kelebihan, diantaranya baterai utama yang ringan dan ringkas, serta dirancang untuk masa pemakaian yang lebih lama. Sistemnya yang kompak dan sederhana memungkinkan sistem ini dapat diterapkan pada model-model kendaraan yang sudah ada untuk mendapatkan konsumsi bahan bakar yang lebih efisien.

TRIO MODIFIKASI

Di ajang pameran otomotif tahunan ini, Suzuki juga menampilkan trio modifikasi yang membawa nuansa petualangan dan kafe ke dalam booth Suzuki yang berlokasi di Hall A2 JIExpo Kemayoran, Jakarta. Ketiga kendaraan modifikasi tersebut terdiri dari XL7 Camper Van, New Carry Surf Truck, dan New Carry Coffee Truck.

Ketiga mobil modifikasi tersebut masing-masing hadir dengan memberikan pengalaman nyata bagi konsumen melalui tampilan, hingga dekorasi yang semakin menguatkan konsep modifikasi yang diusung masing-masing mobil.

XL7 Camper Van

Tampilan XL7 Camper Van menghadirkan suasana petualangan alam, dengan nuansa berkemah lengkap dengan api unggun, mencium aroma dan suara-suara khas di hutan. Mobilnya sendiri hadir dengan tampilan 'kasar' khas kendaraan off-road dan berbagai kelengkapan berkemah, seperti roof tent, generator listrik, lemari pendingin, hingga peralatan memasak.

New Carry Surf Truck

Kendaraan niaga yang dijuluki 'Rajanya Pick-Up' ini hadir dengan tampilan unik yang mendukung kegiatan untuk para penggemar berselancar, seperti surfer cabinet, surf board, bicycle cruiser, roller awning, swim buoy, life buoy, dan cooler box.

New Carry Coffee Truck

Selain menghadirkan modifikasi XL7 Camper Van dan New Carry Surf Truck yang ditujukan untuk melakukan kegiatan berbau 'hobi, gaya hidup, dan petualangan', Suzuki juga mencoba menginspirasi pengunjung untuk menjadi pelaku UMKM di bidang kuliner dengan menghadirkan modifikasi New Carry Coffee Truck. Berbagai perlengkapan untuk berbisnis kuliner hadir di dalam New Carry untuk mendukung bisnis pemiliknya.

“Suzuki memberikan referensi bagi konsumen dan pengunjung IIMS 2022 dalam melakukan modifikasi kendaraan dengan gaya dan tema yang menarik, namun tetap fungsional dan praktis. Selain itu, kehadiran 3 unit modifikasi ini menandakan bahwa produk-produk yang Suzuki tawarkan benar-benar dapat disesuaikan dengan beragam gaya hidup, hobi maupun kebutuhan spesifik konsumen Indonesia," ujar Head of Product Development SIS Yulius Purwanto, Selasa (5/4).