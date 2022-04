All New Honda BR-V Sabet Penghargaan Car of the Year 2022

BERSELANG dua bulan sejak pertama kali dikirimkan kepada konsumen, All New Honda BR-V langsung terpilih sebagai 'Car of the Year' di ajang Otomotif Award yang dilaksanakan secara virtual di kanal YouTube Otomotif TV pada Jumat (1/4)

Ajang penghargaan Otomotif Award 2022 yang bertajuk 'We Can Do' menghadirkan total 47 penghargaan yang terdiri atas 21 penghargaan untuk kategori sepeda motor dan 25 penghargaan untuk kategori mobil dan truk. Pada tahun 2022 ini menandai ke-15 kali nya ajang penghargaan bergengsi ini diselenggarakan oleh Tabloid Otomotif setiap tahunnya.

Periode penjurian dilakukan selama satu tahun, mulai April 2021 sampai Maret 2022 terhadap mobil dan motor terbaru yang dikeluarkan secara resmi oleh Agen Pemegang Merek (APM) ataupun distributor resmi di Indonesia. Selain itu, penilaian juga meliputi faktor; desain, fitur dan teknologi, performa serta konsumsi bahan bakar.

Pada ajang Otomotif Award 2022, Honda berhasil meraih total enam penghargaan bergengsi. Selain gelar Car of The Year, All New Honda BR-V juga berhasil meraih gelar di kategori Low SUV 7-Seater. Model Honda lainnya, yaitu Honda Brio Satya berhasil meraih gelar di kategori LCGC 5-Seater, kemudian Honda Brio RS di kategori City Hatchback.

Model andalan Honda lainnya, yaitu; Honda City Hatchback RS berhasil meraih gelar di kategori Small Hatchback diikuti model All New Honda City Sedan di kategori Small Sedan.

“Kami sangat berterima kasih atas penghargaan mobil terbaik tahun 2022 untuk All New Honda BR-V. Produk ini merupakan produk istimewa yang dirancang serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan serta karakter konsumen Indonesia. Kami juga bangga bahwa kualitas mobil ini bukan saja diakui oleh konsumen di dalam negeri saja, namun juga oleh konsumen internasional,” ujar Business and Innovation, Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor Yusak Billy, Sabtu (2/4).

All New Honda BR-V mulai diproduksi secara massal serta mulai didistribusikan kepada konsumen di seluruh Indonesia pada Januari 2022 lalu. Hingga akhir bulan Februari 2022 lalu, All New Honda BR-V berhasil terjual lebih dari 6.000 unit dalam dua bulan pertama di 2022.

Selain itu, All New Honda BR-V juga mulai diekspor ke sekitar 30 Negara di seluruh dunia yang ditandai dengan seremoni pelepasan unit All New Honda BR-V pada tanggal 16 Maret 2022 di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. (S-4)