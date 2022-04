IIMS Hybrid 2022 Hari Ketiga: Parade IOF, Cooking Venture, hingga Ajang Balap Mahasiswa

PRESIDEN Direktur Dyandra Promosindo Hendra Noor Saleh mengatakan, Indonesia International Motor Show (IIMS) Hybrid 2022 di JIExpo Kemayoran yang digelar selam 11 hari mulai 31 Maret sampai 10 April ditargetkan mampu menarik 370 ribu pengunjung. Berbagai acara menarik disajikan untuk menarik masyarakat berkunjung di pameran akbar tersebut.

Di hari ketiga gelaran IIMS 2022, komunitas mobil off-road terbesar di Indonesia yaitu Indonesia Off-road Federation (IOF) mengadakan IOF Parade yang menampilkan beragam jenis mobil anggota IOF yang berasal dari seluruh Indonesia serta diikuti oleh ratusan peserta. Parade semakin semarak dengan iringan drumband yang dimainkan oleh para anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Di sisi lain, seorang chef terkenal di kalangan overland atau dunia campervan Chef Arki - Equip by Arkos, turut unjuk gigi dalam perhelatan IIMS Hybrid 2022. Cooking Venture merupakan kegiatan yang mengajak para pesertanya untuk berkendara ke alam bebas lalu menikmati santapan lezat. Kali ini, alam bebas tersebut diadakan di Open Space Area JIExpo Kemayoran. Kegiatan Cooking Venture ini berlangsung setiap hari Sabtu pukul 17.00 WIB pada tanggal 2 dan 9 April di area Overland Experience.

IIMS Hybrid 2022 mengadakan balapan formula untuk mahasiswa yang diadakan di sirkuit area open space pukul 10.00-17.00 WIB, fokus pada lomba uji akselerasi & skipad. Menariknya, mobil yang digunakan adalah hasil rakitan sendiri. Kegiatan ini menjadi sangat ditunggu-tunggu bagi sebagian kalangan untuk menunjukkan kreativitasnya.

IIMS Hybrid 2022 bekerjasama dengan Moladin dalam program trade in mobil. Marketplace mobil bekas omnichannel terkemuka di Indonesia menjadi official mitra trade in di IIMS Hybrid 2022. Sebagai official mitra trade in, Moladin akan melakukan inspeksi dan membeli mobil pengunjung yang hadir ke booth Moladin dan juga membuka kesempatan bagi semua orang selama acara berlangsung untuk menjadi Agen Moladin.

Yang tak kalah menarik adalah grand prize bagi pengunjung IIMS Hybrid 2022 yang beruntung dengan pembelian tiket secara online. Adapun ragam hadiah yang tersedia yaitu; Hyundai Creta, Honda Brio, Mitsubishi New Xpander, Toyota Raize, serta dua unit Honda PCX. Unit mobil pertama diberikan langsung di hari Minggu (03/04) atau tiga hari setelah pembukaan IIMS Hybrid 2022. Keempat mobil ini tidak dibagi di hari terakhir, melainkan dibagi ke beberapa hari selama IIMS Hybrid 2022 berlangsung.

Sekali merengkuh dayung, dua tiga pulau terlampaui. Itulah istilah yang pas untuk pengunjung IIMS Hybrid 2022 yang tak ingin melewatkan momen berbagi pada bulan Ramadhan. Pengunjung juga dapat berdonasi secara langsung melalui Dompet Dhuafa yang tersedia di area selasar Gedung Pusat Niaga (GPN).

IIMS Hybrid 2022 menawarkan gratis tiket masuk bagi pengunjung yang berprofesi sebagai guru, TNI/POLRI, tenaga kesehatan, exhibitor, hingga pengunjung yang sedang berulang tahun pada hari kedatangan. (S-4)