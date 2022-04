Suzuki Tawarkan Hadiah dan Diskon Hingga Rp10 Juta di IIMS 2022

SELAIN menampilkan produk-produk unggulan di booth bertema 'Eco Green Friendly' di IIMS Hybrid 2022, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) juga menyiapkan beragam promo menarik khusus bagi pengunjung IIMS. Setiap pengunjung yang membeli mobil selama periode pameran (31 Maret-10 April 2022), akan mendapatkan potongan harga mulai dari Rp1 juta sampai Rp10 juta.

Khusus konsumen sepeda motor akan mendapatkan promo menarik khusus untuk pengguna Adira Finance. Selain itu, ada promo menarik lainnya bagi pengunjung setiap melakukan pembelian suku cadang dan aksesori Suzuki.

“IIMS 2022 adalah salah satu pameran otomotif besar yang tidak hanya menampilkan kecanggihan teknologi, tapi juga mendorong penjualan. Untuk itu, selain menampilkan teknologi Smart Hybrid Suzuki yang ramah lingkungan, kami juga meluncurkan XL7 Alpha FF dan tentunya menawarkan diskon besar-besaran untuk berbagai model mobil serta banyak hadiah yang kami siapkan untuk konsumen, ujar 4W Sales Assistant to Departement Head SIS Sukma Dewi, Sabtu (2/4).

Diskon yang sudah disiapkan Suzuki untuk konsumen selama IIMS 2022 adalah diskon Rp1.000.000 untuk pembelian All New Ertiga, diskon Rp2.000.000 untuk pembelian XL7, New Ignis, dan APV Arena, diskon Rp3.000.000 untuk setiap pembelian New Carry Pick Up, dan tak tanggung-tanggung diskon sebesar Rp10.000.000 akan diberikan kepada konsumen yang membeli New SX4 S-Cross.

Sedangkan bagi konsumen yang melakukan tukar tambah (trade-in) melalui layanan Auto Value akan mendapatkan Cashback senilai Rp2.500.000 untuk pembelian All New Ertiga dan Rp4.000.000 untuk calon pembeli XL7.

Khusus untuk konsumen yang hendak membeli sepeda motor dan merupakan pengguna Adira Finance akan mendapatkan potongan tenor angsuran 2 kali, diskon uang muka sampai dengan Rp2.000.000, serta proses pembelian yang mudah dan cepat.

2W Sales & Marketing Department Head SIS Teuku Agha menegaskan bahwa di IIMS kali ini, Suzuki bekerja sama dengan mitra leasing terpercaya untuk memberikan promo menguntungkan bagi konsumen. “Kami menampilkan 3 model unggulan di IIMS, yaitu Gixxer SF250 yang merepresentasikan gaya sport touring, GSX-R150 yang mewakili gairah performa dan dinamis, serta skutik kompak NEX Cross yang efisien dan lincah. Walaupun hanya 3 model yang kami pamerkan, namun program promonya berlaku untuk semua pembelian model sepeda motor Suzuki,” imbuhnya.

Suzuki juga menawarkan berbagai promo untuk setiap pembelian suku cadang dan aksesori Suzuki selama IIMS 2022. Promo tersebut berupa diskon 25% untuk pembelian suku cadang termasuk line up ECSTAR (kecuali item yang sudah promo) di booth Suzuki, diskon 5% untuk pembelian melalui aplikasi MySuzuki, kesempatan mendapatkan voucer senilai Rp50.000 untuk setiap pembelian senilai Rp500.000 dan kelipatannya, dan berhak mendapatkan hadiah 1 Diecast Mobil Suzuki setiap pembelian 2 botol Oli Ecstar kemasan 4 liter (berlaku kelipatan).

Selain akan diskon besar-besaran, pelanggan juga akan mendapatkan banyak hadiah hanya dengan mengikuti keseruan aktivitas lainnya di booth Suzuki, seperti tanaman kaktus mini, goodie bag, tumbler, hingga notes. Selain itu, pengunjung booth Suzuki juga bisa mengikuti lucky dip dan berkesempatan mendapatkan smartwatch Amazfit, JBL bluetooth speaker, dan uang digital sebesar Rp200.000 yang diundi setiap hari untuk 3 orang pemenang. (S-4)