Perkenalkan Sketsa GSEV, Wuling Gelar Kompetisi Desain Mobil Listrik

WULING Motors mengumumkan sketsa dari The Next Generation Wuling Global Small Electric Vehicles (GSEV) yang akan hadir di Indonesia. Sketsa yang ditampilkan di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) Hybrid 2022 ini merupakan langkah lanjutan dari komitmen Wuling dalam menghadirkan kendaraan elektrifikasi di pasar otomotif Indonesia.

“Wuling berterimakasih atas sambutan hangat terhadap Platform Wuling GSEV sejak diperkenalkan bulan November tahun lalu. Selaras dengan semangat ‘Experience the Next Innovation’, Wuling pada hari ini memperlihatkan sketsa The Next Generation Wuling GSEV yang akan dipasarkan tahun ini di Tanah Air. The Next Generation Wuling GSEV akan mengusung konsep desain unik dan fashionable, body compact dan pleasant convenience,” jelas Brand and Marketing Director Wuling Motors Dian Asmahani, Kamis (31/3).

Sejalan dengan tema ‘Experience The Next Innovation’ di IIMS Hybrid 2022, Wuling turut menggelar campaign Your Own GSEV yang merupakan kompetisi desain pada sketsa yang disediakan. Campaign ini memiliki tujuan untuk mengedepankan desain EV yang mudah dipersonalisasi secara tampilan.

Wuling mengajak masyarakat, para insan kreatif hingga automotive enthusiast untuk turut berkreasi serta mengimprovisasi sketsa dari The Next Generation GSEV. Kompetisi ini berlangsung mulai dari 31 Maret 2022 hingga 31 Juli 2022. Para partisipan diwajibkan untuk mengikuti seluruh akun media sosial Wuling di Instagram @wulingmotorsid & @wulinggsev.id dan 2 Facebook Page Wuling Motors Indonesia dan Wuling GSEV Indonesia.

Selanjutnya, partisipan dapat mengunduh file sketsa Wuling GSEV di wuling.id dan berkreasi sekreatif mungkin, dengan syarat tidak boleh memasukan unsur merek lain dalam desain. Hasil desain yang diupload diperbolehkan lebih dari satu dan penilaian juri berdasarkan pada kreativitas serta tidak dapat diganggu gugat. Pemenang akan di umumkan pada Agustus 2022 via akun sosial media resmi dari Wuling Motors Indonesia.

“Mari tunjukan kreasi terbaik di ajang kompetisi Wuling Your Own GSEV. Jangan lupa datang ke booth Wuling di IIMS 2022 untuk melihat produk dan inovasi Wuling, serta nikmati promo menarik selama periode pameran,” terang Dian Asmahani.

Sekilas Platform GSEV

Platform GSEV mulai diperkenalkan di Indonesia pada November 2021 pada pameran otomotif di Tangerang, dan terus berlanjuta di ajang otomotif di Surabaya akhir 2021 serta dipamerkan lagi di Jakarta pada awal Maret 2022. Sebagai bentuk lanjutan dari komitmen Wuling EV, pameran IIMS ini merupakan momentum tepat bagi Wuling untuk memperkenalkan secara resmi sketsa GSEV.

Pada IIMS 2022, Wuling juga kembali memamerkan salah satu model dari Platform GSEV. Wuling mengajak masyarakat Indonesia untuk dapat melihat secara langsung inovasi dari Wuling EV. Penampilan Kembali Wuling EV juga merupakan bentuk komitmen untuk menghadirkan kendaraan ramah lingkungan bagi pasar otomotif Indonesia.

Wuling Motors tengah mempersiapkan GSEV yang akan menjadi EV Wuling pertama di Tanah Air dengan semangat ‘Drive For A Better Life’, Wuling GSEV nantinya hadir dengan nilai inovasi yang sesuai dan terbaik untuk mobilitas masyarakat di Indonesia. (S-4)