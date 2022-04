Chery Kembali Berniaga di Indonesia

BERTEPATAN dengan dibukanya pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) HybrId 2022 yang diadakan di JIExpo, Kemayoran, Jakarta., Chery mengumumkan kembalinya di pasar Indonesia.

Kabar ini disampaikan bersamaan dengan seremoni pengenalan brand, booth Chery yang bertema 'New Chery, New Products, New Experience', sekaligus memamerkan beberapa seri SUV dan kendaraan energi terbarukan yang mengacu kepada tiga pilar utama Chery, yaitu Advance Technology, Fashionable Design, dan High Quality.

“Merupakan kebahagiaan bagi Chery bisa kembali ke Indonesia dan memperkenalkan produk-produk unggulan kami yang sudah sangat dikenal di banyak negara. Momentum IIMS Hybrid 2022 ini merupakan debut nasional Chery untuk pasar Indonesia, dan Anda akan melihat banyak evolusi yang terjadi pada Chery,” papar President Director PT Chery Motor Indonesia (CMI) Tao Yong, Kamis (23/3)

Pada IIMS Hybrid tahun ini, Chery menampilkan dua model dari seri Tiggo, yaitu Tiggo 8 PRO dan Tiggo 7 PRO, kemudian Skytour yang dikategorikan dalam Family SUV, Omoda 5 dari kategori Crossover SUV, dan kendaraan energi terbarukan, EQ1

Tiggo kini tampil lebih bergaya, Interior yang indah, konfigurasi teknologi yang tinggi, dan pengalaman berkendara cerdas. Salah satu modelnya, yaitu Tiggo 8 Pro memiliki mesin 2.0T GDI bertenaga 254 hp, serta torsi puncak 400N Nm.

Tiggo 8 Pro dibekali fitur remote start untuk menyalakan mesin mobil dari jarak jauh, pandangan panorama 360 derajat, dan dilengkapi dengan Adaptive Cruise Control (ACC), Blind Spot Detection (BSD), Forward Collision Warning (FCW), dan 12 fungsi Advanced Driver Assistance System (ADAS) lainnya.

Chery juga baru saja memperkenalkan model global terbarunya di Tiongkok, yaitu Omoda 5, yang mewakili tren teknologi tinggi masa depan, dengan tampilan yang bergaya, dan karakteristik mewah khas perkotaan global.

Omoda 5 akan mulai dirilis pada 2022 ini, dimulai dari benua Asia, Amerika Selatan, Australia, Afrika, Eropa, dan diikuti negara-negara lainnya. Dari rencana tersebut, Indonesia menjadi salah satu negara tahap awal untuk pasar setir kanan.

Di kategori kendaraan listrik, Chery memiliki EQ1 yang dilengkapi motor listrik bertenaga 55 kW/74,8 hp yang mampu melaju hingga kecepatan 120 km/ jam, dan menjadi satu-satunya jenis kendaraan listrik yang dibangun dengan konstruksi aluminium.

Selain itu, EQ1 juga memiliki tiga komponen utama, yaitu baterai, motor, dan e-management system, yang dilengkapi dengan konfigurasi keselamatan aktif dan pasif, berkarakter ekonomis, praktis, dan cerdas, namun mudah dioperasikan.

Untuk membangun jaringan , Chery menerapkan prinsip New Chery, New Products, New Experience' Pada saat yang sama, Chery menargetkan untuk membangun lebih dari 100 jaringan showroom di berbagai wilayah di Indonesia dalam dua tahun ke depan dan mendirikan pusat suku cadang di empat pulau utama untuk menjamin pasokan suku cadang dan layanan purna jualnya lebih cepat terpenuhi dan memberikan kenyamanan bagi konsumen. (S-4)