Sehari Usai Diluncurkan, All New Honda HR-V Bukukan SPK 1.265 Unit

All New Honda HR-V yang baru saja diluncurkan oleh PT Honda Prospect Motor (HPM) pada Jumat (23/3) langsung mendapat sambutan yang luar biasa di Indonesia. Dalam waktu sehari setelah diluncurkan, atau tepatnya Sabtu (24/3) pukul 17.30 WIB, Honda telah menerima angka pemesanan sebanyak 1.265 unit.



Dari jumlah pemesanan tersebut, sumbangan terbesar datang dari varian All New Honda HR-V SE sebanyak 43%, dan sebagian besar pemesanan awal untuk All new Honda HR-V ini berasal dari konsumen di area luar pulau Jawa dan Jabodetabek.

"Kami akan terus berusaha untuk memenuhi seluruh permintaan All New Honda HR-V dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," ungkap Business Innovation and Sales & Marketing Director HPM Yusak Billy.

Generasi kedua SUV Honda ini tampil sangat berbeda dengan konsep 'Exceptionally Impressive' dengan tampilan semakin stylish, fitur semakin canggih, dan mesin yang lebih bertenaga dibandingkan generasi sebelumnya. Seluruh varian dari All New Honda HR-V kini juga telah dilengkapi teknologi keselamatan canggih Honda SENSING sehingga memberikan value for money yang sangat tinggi.

Varian SE mengusung mesin 1.5L DOHC i-VTEC bertenaga 121 PS pada 6.600 rpm dan torsi maksimum 145 Nm pada 4.300 rpm. Varian ini juga telah dilengkapi dengan fitur-fitur canggih seperti Remote Engine Start, Walk-Away Auto Lock, Smart Entry System, Electrostatic Touch LED Map, Air Diffusion Outlet dengan 3 mode pengaturan udara, yaitu normal, diffusion dan closed, serta Panoramic Glass Roof.

Untuk pertama kalinya di Indonesia, Honda juga menghadirkan varian RS di model SUV pada All New Honda HR-V 1.5L RS Turbo. All New Honda HR-V 1.5L RS Turbo hadir dengan tampilan yang lebih semakin dan mengusung mesin 1.5L VTEC TURBO dengan tenaga 177 PS pada 6.000 rpm dan torsi maksimum 240 Nm pada 1.700-4.500 rpm.

Selain dapat dilihat langsung di berbagai diler resmi Honda di seluruh Indonesia, All New Honda HR-V hadir sebagai displai di Dreams Café by Honda yang berlokasi di Senayan Park, Jakarta hingga 30 Maret 2022. (S-4)