Velozity Gelar Jamnas Kedua Sambil Berwisata

KOMUNITAS Toyota Avanza Veloz yang tergabung dalam Veloz Community (Velozity) menggelar Jambore Nasional (Jamnas) ke-2, sekaligus merayakan 10 tahun kelahiran Velozity. Sebanyak 25 chapter berkumpul di acara Jamnas yang digelar di Resto Omah Kayu Wonosari dan Kawasan Hotel Cyka Raya dan Hotel Dea Lokha Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (12/3) lalu.

Kegiatan yang dihadiri oleh 200 unit Avanza Veloz dan 450 member beserta keluarga itu berlangsung selama dua hari dengan mengusung tema 'Visionary Soul for the Country'. Agenda hari pertama meliputi rangkaian wisata ke daerah Goa Pindul dengan didampingi oleh NEA (Nasmoco Emergency Assistant) dari Nasmoco Klaten. Di hari berikutnya perjalanan dilanjutkan ke Candi Prambanan dan juga bakti sosial ke sekolah pendidikan non formal di Does University.



"Jambore Nasional yang kedua ini merupakan bagian dari program kerja dari Velozity berdasarkan masukan dari banyak Velozers se-Nusantara yang lama vakum karena pandemic, sesuai dengan tema kami, harapannya semua anggota memiliki Jiwa yang Visioner untuk Negeri dan semangat berbagi kepada sesama dalam jiwa kita semua serta anak-anak sebagai pewaris bangsa di masa mendatang” ungkap Ketua Umum Velozity Bambang Bangun Wibowo.

Sekilas Veloz Community

Velozity didirikan sejak 3 Maret 2012 dan saat ini sudah memiliki lebih dari 2.200 anggota diseluruh Nusantara yang terbagi dalam 25 Chapter yang tersebar dibeberapa daerah untuk menaungi membernya.

Para pengguna Toyota Veloz yang ingin bergabung menjadi anggota Velozity dan ingin mengetahui lebih jauh mengenai Velozity, bisa mengunjungi website: www.velozcommunity.com atau media sosial fans page : www.facebook.com/velozity/; Group: www.facebook.com/groups/velozity/ ; Instagram: @velozcommunity ; Twitter: @velozcommunity. (S-4)