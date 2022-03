Mengintip Teknologi Ramah Lingkungan Fuso Euro4

MI/NURTJAHYADIFUSO EURO4: (dari kiri) Product Strategy Director of PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) Shun Yatsugi, Presiden Direktur KTB Nobukazu Tanaka, Sales & Marketing Director of KTB Duljatmono, dan Sales and Marketing Director of KTB Kei Kubota, berfoto bersama dua Mitsubishi Fuso Euro4, Canter dan Fighter X di Lapangan Parkir ICE BSD City, Jumat (25/3).