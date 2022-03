Wuling New Cortez Logo Silver Kini Punya Fitur WIND dan IoV 

WULING Motors hari ini memperkenalkan produk terbaru di segmen MPV yaitu New Cortez dengan tagline ‘Innovating Comfort Zone’ melalui kanal Youtube Wuling MotorsID. Berbagai teknologi din fiter baru disematkan yang menjadikannya sebagai MPV pintar yang membuat MPV ini masuk dalam kategori logo silver di jajaran produk Wuling.

“Kami dengan bangga menghadirkan model terbaru Cortez dengan Wuling silver logo untuk pasar Indonesia. Ini merupakan bentuk komitmen Wuling untuk terus berinovasi dalam rangka memberikan yang terbaik bagi konsumen, sejalan dengan semangat Drive for a Better Life. Kini, New Cortez menjadi produk ketiga yang dilengkapi Wuling Indonesian Command (WIND) dan juga yang kedua mengaplikasikan Internet of Vehicle (IoV). Berkat dua inovasi ini New Cortez bisa dikatakan sebagai pionir Smart MPV dan konsumen sudah bisa mulai melakukan pemesanan,” terang Vice President Wuling Motors, Han Dehong, Kamis (24/3)

New Cortez kini dibekali head unit baru berukuran layar 10.25 inci yang tidak hanya sebagai peranti hiburan, tetapi juga memiliki kompetensi sebagai koneksi mirrorlink tanpa kabel, USB fast charging, internet connectivity, navigasi hingga pengaturan kendaraan.

New Cortez juga mendapatkan pembaharuan pada aspek kenyamanan tempat duduk, lalu multipurpose seat tray yang dapat digunakan untuk keperluan perjalanan keluarga maupun bisnis, kemudian panel dasbor bercorak elegant black marble dengan premium black semi-leather seats yang membuat kabin berkelas. Tidak ketinggalan, tambahan pengoperasian otomatis pada seluruh jendela termasuk fitur anti pinch.

Perihal performa New Cortez, Wuling mengandalkan mesin bensin 1.5L Turbocharged yang memproduksi tenaga sebesar 140 HP dan melontarkan torsi maksimum 250 Nm pada putaran 1.600 rpm hingga 3.600 rpm. Sebagai pendistribusi tenaga ke roda depan, MPV Wuling ini mengandalkan kepada Continuous Variable Transmission, dimana perpindahannya halus dan responsif.

Untuk urusan keamanan dan keselamatan disediakan fitur rear parking camera, front & rear parking sensor, seat belt reminder, Hill Hold Control (HHC), Auto Vehicle Holding (AVH), Dual SRS Front & Side Airbags, ISOFIX car seat, Electronic Stability Control (ESC), front and rear disc brake, Electric Parking Brake, Rem ABS, EBD, BA, Tire Pressure Monitoring System, Emergency Stop Signal (ESS), hingga anti fatigue warning.

MPV terbaru dari Wuling ini dipasarkan dalam empat pilihan warna, yaitu Pristine White, Dazzling Silver, Aurora Silver dan Starry Black. Mengenai layanan purna jual New Cortez, Wuling memberikan garansi mulai dari garansi umum kendaraan 3 tahun atau 100.000 kilometer, garansi komponen utama mesin dan transmisi selama 5 tahun atau 100.000 kilometer, gratis biaya jasa servis berkala sampai 50.000 kilometer atau 4 tahun, dengan syarat dan ketentuan berlaku.

MPV Wuling terbaru ini dipasarkan dalam dua pilihan varian yakni New Cortez CE dan New Cortez EX yang ditawarkan dengan special launch price dan subsidi Wuling*.

New Cortez CE

Harga normal Rp287.300.000

Harga subsidi Wuling Rp273.800.000

New Cortez EX

Harga normal Rp325.650.000

Harga subsidi Wuling Rp310.650.000

* Syarat dan ketentuan berlaku

