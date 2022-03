 Honda HR-V Generasi Kedua Hadir dengan Sederet Kejutan

PT Honda Prospect Motor (HPM) bikin kejutan dengan meluncurkan All New Honda HR-V secara virtual pada Rabu (23/3). Kejutannya adalah hadirnya teknologi keselamatan canggih Honda SENSING di semua varian. Kejutan lainnya berupa kehadiran varian RS bermesin 1.5L VTEC TURBO.

Honda SENSING merupakan rangkaian teknologi keselamatan bagi pengemudi dan penumpang dengan memberikan peringatan yang secara otomatis mengambil tindakan untuk mengurangi risiko kecelakaan.

Honda SENSING pada All New Honda HR-V meliputi; Collision Mitigation Braking System (CMBS), Lane Keeping Assist System (LKAS), Road Departure Mitigation System (RDM), Adaptive Cruise Control (ACC) dengan Low SpeedFollow, Auto-High Beam, dan Lead Car Departure Notification System (LCDN).

Ftur keselamatan canggih lainnya, berupa Honda LaneWatch, 4 Airbags, Hill Start Assist, Hill Descent Control, Vehicle Stability Assist, Electric Parking Brake, Auto Brake Hold, dan Emergency Stop Signal, serta Seatbelt Reminder untuk setiap baris kursi.

Honda HR-V merupakan Medium SUV global yang sukses di berbagai negara. Hingga Desember 2021, HR-V telah terjual hingga 3,5 juta unit di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, HR-V sukses membukukan total penjualan sebanyak 208.749 unit, dan konsisten menjadi market leader di kelasnya hingga saat ini.

Sebelum diluncurkan di Indonesia, generasi kedua Honda HR-V telah diperkenalkan di Jepang, Thailand dan Eropa yang mendapat resposn sangat positif. Hanya dalam kurus satu bulan setelah diluncurkan di Jepang, penjualannya sudah melampaui 50.000 unit.

Generasi kedua SUV Honda mengusung konsep 'Exceptionally Impressive'. Dari sisi eksterior menampilkan ubahan desain total dengan garis-garis tajam yang menjadikannya lebih stylish dan sporty dari generasi sebelumnya. Pada sisi depan tampil agresif dengan gril baru yang terintegrasi dengan Full LED Headlight with Sequential LED Turning Signal dan LED Fog Light, lengkap dengan pelek berdesain baru berukuran 18 inci.

Dari sisi interiornya semakin menawan dengan 4,2 inch Interactive TFT Meter yang menampilkan berbagai informasi, seperti Honda SENSING, Rear Seat Reminder, indikasi lampu pada kendaraan dan konsumsi BBM. Hadir juga fitur Paddle Shift dan Auto A/C plus Rear A/C Ventilation, Air Diffusion Outlet dengan 3 mode pengaturan udara, yaitu normal, diffusion dan closed, serta Panoramic Glass Roof di bagian atap.

All New Honda HR-V dilengkapi dengan 8 inch Advanced Capacitive Touchscreen Display Audio yang terintegrasi dengan Bluetooth, Radio AM/FM, Hands-Free Telephone, WebLink dan Smartphone Connection, lengkap dengan Audio Steering Switch.

Fitur canggih lainnya berupa Multi-Angle Rear View Camera yang dapat menampilkan 3 tampilan: Normal View, Wide View, dan Top View yang memudahkan pengendara saat memarkir mobilnya. Kemudian ada Electrostatic Touch LED Map Light yang dapat dinyalakan dengan gestur tangan tanpa sentuhan, Remote Engine Start, Walk-Away Auto Lock, Smart Entry System dan Auto Foldable Door Mirror.

Untuk ujrusan dapur pacu, All New Honda HR-V mengusung Mesin 1.5L DOHC i-VTEC bertenaga 121 PS pada 6.600 rpm dan torsi 145 Nm pada 4.300 rpm.

All New Honda HR-V 1.5L Turbo RS

Untuk pertama kalinya di Indonesia, Honda menghadirkan varian RS bermesin 1.5L RS Turbo. All New Honda HR-V 1.5L RS Turbo hadir dengan tampilan yang semakin sporty dengan Aero Kit RS yang stylish dan aksen garis merah pada bumper bawah sesuai dengan konsep desain 'Amp up your life'.

All New Honda HR-V 1.5L RS mengusung mesin 1.5L VTEC TURBO bertenaga 177 PS pada 6.000 rpm dan torsi maksimum 240 Nm pada 1.700-4.500 rpm. Untuk semakin menambah sensasi berkendara, terdapat 3 pilihan berkendara yaitu Sport, Normal dan Econ.

Sebagai pelengkap hiburan terdapat 4 Speakers & 2 Tweeters, 6 Airbags dan Hands-Free Power Tailgate + Walk-Away Close serta 7 inch Interactive TFT Meter Cluster.

Pada generasi terbaru ini, All New Honda HR-V hadir dengan warna unik, Sand Khaki Pearl sebagai warna baru melengkapi warna lainnya seperti Ignite Red Metallic, Meteoroid Gray Metallic, Crystal Black Pearl, Lunar Silver Metallic dan Platinum White Pearl.

All New Honda HR-V ditawarkan dalam 4 varian dengan harga sebagai berikut:

HR-V 1.5L S CVT: Rp355,9 Juta

HR-V 1.5L E CVT: Rp379,9 Juta

HR-V 1.5L SE CVT: Rp399,9 Juta

HR-V 1.5L Turbo RS: Rp499,9 Juta

Tersedia skema warna two-tone untuk warna Sand Khaki Pearl (pada varian E, SE & RS) dan Ignite Red (pada varian RS). Terdapat penambahan harga Rp 1,5 juta untuk variasi warna two-tone. (S-4)