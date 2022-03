Ini Bocoran Acara IIMS Hybrid 2022

PROGRAM virtual Road to Indonesia International Motor Show (IIMS) Hybrid 2022 berakhir minggu ini. Melalui penayangan Road to IIMS Hybrid 2022, banyak bocoran mengenai launching produk, promo, serta program yang akan disajikan di gelaran IIMS Hybrid 2022 pada 31 Maret - 10 April 2022 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Pada minggu terakhir Road to IIMS Hybrid, terdapat dua merek yang meluncurkan produk baru, dari PAHAMI yakni brand Autovision dan dari lini aftermarket yaitu Prime.

Autovision meluncurkan produk terbaru LED Carbon P3 58W dengan intensitas cahaya sekitar 6.000 Lumens per lampu atau enam kali lebih terang dibandingkan lampu Halogen serta beberapa keunggulan, salah satunya fitur 360 derajat Anti Shedding Rotation Adjustment. LED. tersedia dalam 4 model fiting yaitu H4/H7/H11/HB3.

Sementara itu, Prime Dolce Italian Tune-up yang diluncurkan oleh Dream Machine memiliki kandungan X-Formula dan memberikan lapisan pelindung hingga merevitalisasi saluran bahan bakar yang dapat memberikan performa maksimal.

Kawasaki

Selama IIMS Hybrid 2022, Kawasaki akan memberikan program unggulan yaitu bunga khusus 8.8% untuk ZX 25R dan Kawasaki juga bekerja sama dari finance company sehingga pengunjung akan mendapatkan special rate selama IIMS Hybrid 2022 berlangsung. Kawasaki sendiri juga akan membawa lengkap line-up mereka dari ZX 25R hingga motor off road yaitu KLX.

MG

Selain menghadirkan model SUV, Brand mobil MG juga akan menampilkan produk sedan coupe 4 pintu yakni MG GT 5 plus mengumumkan harga resminya di IIMS nanti. MG juga akan menghadirkan produk unggulan yakni MG HS i-Smart, New MG ZS, serta kendaraan EV yang nantinya dapat langsung di explore oleh Sobat IIMS.

Selama berlangsungnya IIMS Hybrid 2022, MG menawarkan program "Fantastic Deal". Keuntungan 5 years warranty without limitation kilometers, free maintenance selama 4 tahun / 50.000 km dan masih banyak lagi yang ditawarkan oleh MG untuk konsumen Tanah Air.

Suzuki

PT Suzuki Indomobil Sales menyediakan berbagai promo menarik pada perhelatan IIMS Hybrid 2022. Salah satu yaitu pembelian unit Ertiga dan XL7 yang mendapatkan insentif PPnBM 50% yang hanya berlaku hingga hari pertama gelaran IIMS Hybrid 2022.

Suzuki akan menampilkan lini kendaraan secara komplit yakni dari tipe M SUV, LCGC, LMPV, dan tentunya Sobat IIMS masih bisa melakukan pembelian untuk produk Suzuki Jimny. Suzuki juga akan menyediakan banyak kejutan melalui tema booth Eco Green Friendly. Di IIMS Hybrid 2022.

Karya Mahasiswa

Formula Electric Student Championship (FESC) sudah menjadi panggung untuk menunjukkan karya mahasiswa dalam ranah kendaraan listrik dan ajang pembelajaran mahasiswa sebelum menuju ke kiprah Internasional. Hingga saat ini, FESC tercatat ada 14 karya dari 13 kampus yang akan ditampilkan di IIMS Hybrid 2022. Untuk Sobat IIMS dan teman-teman Mahasiswa masih bisa melakukan pendaftaran melalui website indonesianmotorshow.com

Utomocorp

Utomocorp akan menampilkan semua line-up dari Royal Alloy, ITALJET, NIU serta Energica. Energica akan tampil perdana pada IIMS Hybrid 2022, sedangkan NIU akan menampilkan semua teknologi baru. Untuk Royal Alloy akan menghadirkan unit baru yaitu TG150. Utomocorp akan memberikan program khusus pada IIMS Hybrid 2022 yaitu 5 unit special dan limited edition dari ITALJET.

Konfigurasi Pameran

IIMS Hybrid 2022 area JIExpo Convention Center akan dibagi menjadi 3 bagian. Pertama Hall D dan Hall A akan dipenuhi oleh brand-brand mobil hingga Danamon dan Adira. Kedua Hall B diisi oleh Aftermarket, PAHAMI, dan Tokopedia. Hall C menjadi lokasi brand Motor hingga Food Court.

IIMS menyediakan layanan bagi pengunjung untuk dapat membeli tiket dengan mudah melalui Tokopedia dan Dyandratiket.com. Harga tiket IIMS 2022 masih sama dengan tahun lalu, yakni Rp50.000 per orang untuk hari biasa dari pukul 11.00 - 21.00 WIB, dan Rp70.000 per orang untuk akhir pekan dari pukul 10.00 - 21.00 WIB. Bagi pecinta otomotif yang sudah tidak sabar untuk mengunjungi IIMS 2022, bisa membeli Premium Ticket khusus 31 Maret 2022 dengan harga Rp. 150.000 dari pukul 17.00 hingga 21.00 WIB.