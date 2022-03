Bengkel Perbaikan BMW Approved Bodyshop Resmi Beroperasi

BMW Group Indonesia bersama PT Karya Prima Ultima meresmikan BMW Ultima, sebuah fasilitas perbaikan dan pengecatan kendaraan BMW dan MINI level tertinggi dari BMW. BMW Approved Bodyshop ini menggunakan teknisi terlatih khusus, peralatan diagnostik terbaru, dan Suku Cadang Asli BMW dan MINI dalam operasionalnya yang mendapatkan approval langsung dari BMW AG di Munich, Jerman.

Peresmian BMW Ultima dihadiri beberapa petinggi BMW Group Indonesia, mulai dari President Director Ramesh Divyanathan, Director of Communications Jodie O'tania, Vice President of Sales and Network Development Bayu Riyanto, dan Vice President Customer Support Ariefin Makaminan.

Sementara pihak Karya Prima Ultima diwakili President Director BMW Ultima Peter Anugrah, dan Managing Director BMW Ultima Rudy Kusmanto.. Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo juga Ikut serta dalam meresmikan BMW Approve Body Shop sebagai bentuk dukungan IMI terhadap BMW Ultima.

BMW Ultima yang berlokasi di Jl. Ciater Raya No.28A, Serpong, Kota Tangerang Selatan ini mampu melakukan perbaikan dan pengecatan untuk 20 kendaraan sekaligus dan beroperasi enam hari seminggu, mulai dari Senin hingga Sabtu.

BMW Ultima telah menjadi BMW Approved Bodyshop pertama di Indonesia. Proses yang cukup panjang dan menantang untuk mendapatkan level tertinggi. Tim BMW Ultima telah melakukan pekerjaan yang fantastis dengan memenuhi semua persyaratan dan mengikuti semua pedoman untuk memenuhi standar global BMW Group.

BMW Ultima menghadirkan BMW Service Centre dengan konsep Sustainability terlengkap mulai dari penggunaan teknologi dan bahan ramah lingkungan, 100% cat berbahan dasar air, waste management, hingga penggunaan tata cahaya alami untuk menghemat energi.

"Kenyamanan dan kepuasan pelanggan merupakan fokus dari BMW Group Indonesia. Peresmian BMW Ultima pada hari ini juga merupakan bagian penting dari Layanan dan solusi lengkap BMW. Tujuan kami adalah menjadi brand premium yang berikan pengalaman pelanggan terbaik di industri otomotif," ujar President Director BMW Group Indonesia Ramesh Divyanathan, Rabu (16/3).

President Director Karya Prima Ultima Peter Anugrah menyampaikan kebahagiaannya atas keberhasilan perusahaannya menjadi BMW Approved Bodyshop yang pertama di Indonesia.

"Kami harap ke depannya BMW Ultima tidak hanya menjadi fasilitas perbaikan kendaraan BMW dan MINI level tertinggi, tetapi juga dapat menjadi rumah kedua bagi para fans BMW dan MINI. BMW Ultima hadir dengan teknologi paling canggih dan tenaga ahli di bidangnya, sehingga dapat menjadi satu-satunya fasilitas perbaikan kendaraan di Indonesia yang dapat memperbaiki bagian kendaraan berbahan Carbon atau Carbon Fiber Reinforced Plastic," imbuh Peter.

BMW Ultima memiliki peralatan lengkap dan canggih seperti Reception at the Car (RATC) lokasi untuk brake test dan suspension test; Wheels and Tire Area yang mengakomodir proses wheel alignment, wheel balancing, dan tire changing; Mechanical Workbay meliputi service repair dan juga storage room; Body Repair yang meliputi welding area, aluminium and carbon repair, wheels repair, car O liner frame straigthening; Paint Area yang meliputi preparation process, putty process, epoxy process, sanding process, paint mixing room, painting process, dan finisihing process.



"BMW Ultima berkomitmen untuk hadirkan pengalaman pelanggan dan hasil terbaik melalui standar tertinggi BMW. Hanya membutuhkan waktu 3 hari untuk perbaikan dan pengecatan. Fasilitas BMW Ultima dapat menampung 80 kendaraan dan lokasi pun sangat strategis, hanya 5 menit dari pintu tol Pamulang/Ciputat. Dengan hadirnya Customer Lounge, F&B seperti kopi berkualitas, menjadikan BMW Ultima tempat yang nyaman bahkan untuk para komunitas bertemu dan menghabiskan waktu bersama," tambah Peter. (S-4)