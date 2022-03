Jakarta Auto Week Masuki Hari Kelima

PAMERAN otomotif Jakarta Auto Week (JAW) 2022 hari ini telah memasuki hari ke lima penyelenggaraannya dan akan berlangsung hingga 20 Maret 2022. Kegiatan yang diinisiasi oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) ini dimeriahkan oleh para anggotanya, seperti Daihatsu, Honda, Hyundai, Isuzu, KIA, Lexus, Mazda, MG, Mitsubishi Motors, Nissan, Suzuki, Toyota, dan Wuling.

Pameran ini tidak hanya dimanfaatkan oleh para pesertanya untuk menampilkan deretan model mobil yang tersedia di pasar, tetapi juga menjadi ajang peluncuran dan debut model terbaru, seperti Lexus NX, Kia Carens, dan perkenalan Kia Sportage serta MG 5GT. Adapula deretan kendaraan elektrifikasi yang sengaja ditampilkan agar masyarakat bisa melihat dan mengenal lebih dekat moda transportasi masa depan tersebut.

Berbagai penawaran program dan promosi menarik pun bertaburan di ajang yang digelar selama 9 hari dan didukung oleh berbagai lembaga pembiayaan untuk mempermudah dalam memiliki kendaraan impian. Bahkan para pengunjung dapat mencoba langsung kendaraan incaran mereka di ajang test drive yang terbagi dalam dua zona.

Adapun mobil-mobil yang dapat dicoba pada arena test drive adalah Daihatsu Rocky, All New Xenia, Honda All New BRV, Hyundai Kona, Hyundai Santa Fe, Hyundai Staria, Hyundai Creta, Hyundai Palisade, Isuzu D-Max, Isuzu MU-X, KIA Sonet, KIA Carnival, KIA Seltos, Mazda CX-3 dan CX-9, Mitsubishi Xpander, Mitsubishi Pajero, MG HS i-Smart, MG ZS, Nissan Kicks, Nissan Leaf, Suzuki All New Ertiga, Suzuki XL7, Toyota Veloz, Toyota Raize, Wuling Almaz dan Cortez.

JAW 2022 juga diselenggarakan dengan protokol kesehatan ketat. Pengunjung yang hadir harus memastikan telah memenuhi beberapa syarat. Bagi pengunjung berusia 12 tahun ke atas harus telah menjalani vaksinasi lengkap dua kali dosis dan minimal satu kali dosis untuk anak berusia 6-12 tahun, serta telah terdaftar diaplikasi PeduliLindungi. Pengunjung juga diwajibkan memakai masker, menggunakan hand sanitizer dan menjaga jarak selama berada di area pameran.

Untuk menghindari kerumunan, tiket JAW 2022 hanya dijual secara online pada aplikasi Auto360, yang tersedia pada Appstore dan Playstore. Untuk tiketnya sendiri akan terbagi menjadi tiket Weekdays Senin-Jumat seharga Rp50.000 dan tiket Weekend yang berlaku pada Sabtu-Minggu seharga Rp70.000.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, tentang Jakarta Auto Week dan berbagai penawaran menarik yang diberikan, dapat mengikuti Instagram @JakartaAutoWeek dan website www.jakartaautoweek.com. (S-4)