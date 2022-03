HPM Mulai Rangkaian Ekspor All New Honda BR-V ke 30 Negara

PT Honda Prospect Motor (HPM) melakukan seremoni pengiriman All New Honda BR-V untuk pasar ekspor dari pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta pada Rabu (16/3). Pada pengiriman All New Honda BR-V ditujukan untuk beberapa negara di Kepulauan Karibia, yaitu Barbados, St. Lucia, serta Trinidad dan Tobago.

HPM juga akan memperluas jumlah negara tujuan ekspor kendaraan yang diproduksi di pabrik HPM Karawang, Jawa Barat. Pada Desember 2021 lalu hingga sekitar 30 negara di seluruh dunia. Secara total HPM akan mengirimkan sebanyak 6.000 unit hingga Desember 2022 mendatang.

Acara seremoni pengiriman All New Honda BR-V dihadiri oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita; Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Taufiek Bawazier; Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan (IMATAP) Ali Murtopo; Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasuki Kenji, President Director HPM Takehiro Watanabe; jajaran Direksi HPM, dan jajaran Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC).

"Honda BR-V merupakan model istimewa karena dikembangkan melalui serangkaian riset terhadap selera dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Setelah disambut dengan sangat baik oleh konsumen di Indonesia, kami yakin All New Honda BR-V yang diproduksi dengan standar dan kualitas internasional dapat diterima di negara lain dengan baik," ujar Presiden Direktur HPM Takehiro Watanabe, Rabu (16/3).

Sebelum Honda BR-V, HPM telah mengekspor Honda Brio ke negara Vietnam dan Filipina sejak 2019. HPM juga telah mengekspor Honda Freed ke beberapa negara seperti Thailand, Malaysia, Singapura, dan Afrika Selatan pada 2009 hingga 2014. Selain kendaraan utuh, HPM juga mengekspor komponen mobil sejak 1992 ke berbagai negara di antaranya Jepang, Thailand, Malaysia, Vietnam, Taiwan, India, Pakistan, Mexico dan Brasil.

Honda BR-V pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada 2015. Hingga saat ini, Honda BR-V terus diterima dengan baik oleh pelanggan di Indonesia dengan total penjualan ritel 81.063 unit dan 12 penghargaan bergengsi. (S-4)