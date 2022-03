Ini Bocoran IIMS Hybrid 2022

MINGGU ketiga Road to IIMS Hybrid 2022 kian meriah. Para pecinta otomotif tentunya dapat menikmati penayangan konten virtual menarik, mulai dari review unit kendaraan, launching produk baru, hingga promo menarik dari para partisipan yang akan disajikan pada perhelatan IIMS Hybrid 2022.

Presiden Direktur Dyandra Promosindo, Hendra Noor Saleh mengatakan "Melihat situasi dan kondisi pandemi yang sudah melandai, Dyandra optimistis di IIMS Hybrid 2022 akan lebih baik lagi dari tahun sebelumnya tanpa mengurangi kemeriahannya.

Ia menambahkan IIMS tahun ini berlangsung dengan Plan B yaitu 31 Maret - 10 April namun dengan pengunduran acara ini, justru membuka peluang bagi para brand untuk mengikuti IIMS Hybrid 2022.

Selama IIMS Hybrid 2022, KTM akan hadir bersama Husqvarna. KTM akan menampilkan produk unggulan Duke 250 yang sudah mengadopsi facelift dan juga KTM varian enduro, disisi lain Husqvarna akan menghadirkan motor classic modern yaitu Svartpilen 250, dan big bike Husqvarna Norden 901 untuk kelas adventure. Untuk promo khusus KTM dan Husqvarna akan mempersiapkan full product range dengan harga special.

Toyota menampilkan mobil terbarunya yaitu New Voxy bermesin 2.000 cc yang memiliki fitur TSS (Toyota Safety Sense) yang paling tinggi dari semua varian, juga dilengkapi TNGA (Toyota New Global Architecture). Untuk harga New Voxy sendiri hanya Rp500 Juta-an. Selama IIMS Hybrid 2022 Toyota akan menampilkan line-up sebanyak 14 hingga 15 unit..

Produsen kendaraan listrik roda dua dan kendaraan niaga yakni Volta akan menampilkan line-up dari tipe 401, tipe 501, 2 motor konsep, hingga launching produk terbaru.

Sementara produsen mobil Honda akan menampilkan berbagai line-up terupdate, dan Honda akan memberikan program khusus yaitu Ketupat Lebaran dan masih banyak lagi. (S-4)