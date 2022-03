Mitsubishi Patok Target 750 Unit di JAW 2022

DALAM acara diskusi virtual yang digelar pada Senin (14/3), PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) mengungkapkan target penjualan di sepanjang acara pameran otomotif Jakarta Auto Week (JAW) 2022 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, pada 12–20 Maret. Sepanjang acara pameran yang digelar selama 9 hari itu, MMKSI menargetkan sebanyak 750 unit.

Hal itu diungkap oleh Department Head of Sales Region 1 Department MMKSI Ilham Iranda Syahputra,. Ddari angka 750 itu akan didominasi oleh dua produk unggulan terlaris yaitu Xpander dan Pajero Sport. "(Dari) 750 unit, di mana 30-35% persen yakni Pajero Sport dan 60-65 % untuk Xpander,” imbuh Ilham, Senin (14/3).

Ilham juga mengungkapkan bahwa pasar Jabodetabek dan Banten yang ia tangani berkontribusi sebesar 40% terhadap penjualan Mitsubishi Motors secara nasional dengan angka rata-rata 3.100 hingga 3.200 unit per bulan. Kontribusi Xpander sekitar 1.900-an unit per bulan, sementara Pajero Sport di angka 600-an unit per bulannya.. Ilham juga berharap dengan adanya pameran JAW 2022, pihaknya dapat meraup tambahan SPK sebesar 25%.

Di ajang JAW 2022, Booth Mitsubishi Motors berada di Hall A No A3 JCC dengan luas 1.121 meter persegi. Beragam kendaraan Mitsubishi Motors terbaru dihadirkan pada pameran tersebut. Diantaranya adalah, New Xpander, New Xpander Cross, Pajero Sport, Outlander PHEV, dan Triton.

Pengunjung juga berkesempatan mencoba secara langsung berbagai produk unggulan Mitsubishi Motors seperti model Pajero Sport Dakar 4x2, New Xpander Ultimate, dan New Xpander Cross Premium. (S-4)