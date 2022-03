Suzuki Gelar Program Bertabur Diskon di JAW 2022

DI ajang pameran otomotif Jakarta Auto Week (JAW) 2022 PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) menawarkan promo besar-besaran selama pameran berlangsung. Setiap pengunjung akan mendapatkan promo reguler Kemilau (Kemerlap Rezeki Melimpah Awal Tahun), Gempita (Gemerlap Profit Tahun Baru), program insentif PPnBM 50% (sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku), serta promo khusus selama JAW untuk setiap pembelian XL7, All New Ertiga, New Carry Pick Up, APV, New Ignis, dan SX4 S-Cross.

“Pameran JAW merupakan kesempatan yang baik bagi Suzuki untuk memberikan banyak promosi kepada konsumen. Selain program insentif PPnBM 50%, program Kemilau dan Gempita yang menawarkan banyak keuntungan dan kemudahan, kami juga memberikan program khusus kepada pengunjung yang membeli mobil Suzuki selama pameran. Program khusus tersebut adalah potongan harga spesial untuk setiap pembelian XL7, All New Ertiga, New Carry Pick Up, APV, New Ignis, dan SX4 S-Cross.” ujarAsstant to Sales 4W Departe ment Head SIS Sukma Dewi, Senin (14/3).

Setiap pengunjung yang datang ke booth Suzuki di Plenary Hall 1, Jakarta Convention Center, Senayan dan melakukan pembelian akan mendapatkan keuntungan berlipat ganda untuk pembelian XL7, berupa program insentif PPnBM 50%, program Kemilau, seperti DP ringan, bebas angsuran berkali-kali, cashback Rp4 juta jika tukar tambah di AutoValue, dan tambahan diskon, serta program khusus selama JAW yaitu potongan harga sebesar Rp2 juta untuk tipe Zeta dan Beta.

Sedangkan untuk pembelian All New Ertiga, juga akan mendapatkan banyak keuntungan, yaitu program insentif PPnBM 50%, program Kemilau berupa DP ringan, angsuran ringan dengan pilihan tenor hingga 6 tahun, bebas angsuran berkali-kali, cashback tambahan Rp2,5 juta jika tukar tambah di AutoValue, dan tambahan bonus diskon, serta program khusus selama JAW yaitu potongan harga sebesar Rp2 juta rupiah.

Untuk pembeli New Carry Pick Up akan mendapatkan penawaran program Gempita seperti cashback tambahan Rp1,5 juta jika tukar tambah di AutoValue, tambahan bonus diskon, bebas angsuran berkali-kali, DP rendah dan angsuran ringan, hingga hadiah sepeda motor. Semakin untung membeli di JAW 2022 karena pengunjung akan mendapatkan potongan harga sebesar Rp2 juta rupiah.

Suzuki juga memberikan banyak promosi untuk setiap pembelian SX4 S-Cross. Melalui program Kemilau, konsumen akan mendapatkan hadiah langsung, tambahan bonus diskon, bebas angsuran berkali-kali dengan pilihan tenor hingga 6 tahun, serta hadiah voucer belanja dan logam mulia. Di luar promo tersebut, khusus untuk pembelian SX4 S-Cross selama pameran JAW 2022, pengunjung akan mendapatkan potongan harga sebesar Rp10 juta. Begitu pula untuk pembelian New Ignis dan APV yang menawarkan promo berupa potongan harga sebesar Rp2 juta.

“Bagi konsumen yang ingin membeli mobil Suzuki dengan banyak kemudahan dan harga yang kompetitif, kami undang untuk datang ke booth Suzuki di pameran Jakarta Auto Week 2022. Di sana konsumen bisa melakukan test drive dan merasakan langsung performa dan kualitas mobil-mobil Suzuki. Untuk menjaga kesehatan semua pihak, selama pameran ini kami menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran Pemerintah. Suzuki berharap kepuasan konsumen bisa terpenuhi lewat acara ini, sekaligus dapat membantu Pemerintah menstimulus pasar dan industri otomotif nasional,” tutup Sukma Dewi. (S-4)