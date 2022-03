Jakarta Auto Week Hadirkan Model Kia dan Lexus Terbaru

Jakarta Auto Week (JAW) telah dimulai di Jakarta Convention Center (JCC) 12-20 Maret 2022. JAW 2022 digelar dan dirancang untuk menstimulasi pasar otomotif yang mulai membaik setelah sempat babak belur akibat pandemi covid-19.

Sebagai ajang promosi otomotif, para peserta yang meramaikan Jakarta Auto Week tidak hanya memberikan berbagai program dan tawaran yang menarik, tetapi juga memanfaatkan momentum ini untuk memperkenalkan dan meluncurkan produk terbaru. Diantaranya adalah Kia dan Lexus.

Kia memanfaatkan ajang ini untuk memperkenalkan melakukan debut perdana Kia Carens di Indonesia. MPV tujuh penumpang ini sudah dapat dipesan secara langsung di JAW. Sedangkan Lexus meluncurkan produk baru The All New Lexus NX yang hadir dalam dua varian utama NX 350h F Sport dan NX 350h Luxury.

Ajang JAW 2022 digelar dengan protokol kesehatan yang ketat ini dibuka mulai pukul 10.00 hingga 21.00 WIB untuk weekend dan pukul 11.00 hingga 21.00 WIB untuk weekdays.

Masyarakat yang ingin mengunjungi pameran ini dapat memperoleh tiket JAW 2022 yang hanya dijual secara online pada aplikasi GIIAS Auto360 yang dapat diunduh dari Appstore dan Playstore. Untuk harga tiketnya sendiri akan terbagi menjadi tiket weekdays Senin-Jumat seharga Rp50.000 dan tiket weekend yang berlaku pada Sabtu-Minggu seharga Rp70.000.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, tentang Jakarta Auto Week dan berbagai penawaran menarik yang diberikan, ikuti Instagram @JakartaAutoWeek dan website www.jakartaautoweek.com. (S-4)