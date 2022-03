Tantangan Seru dari Bright Store untuk Dapatkan Tiket Nonton Gratis MotoGP Mandalika

KAMPANYE Bright Race Challenge (BRC) yang diselenggarakan Bright Store, convenience store yang dikelola langsung oleh PT Pertamina Retail, telah melaksanakan lap pertama dan lap keduanya yang berakhir pada Sabtu (5/3) lalu. BRC merupakan kompetisi yang dapat diikuti setiap orang, terutama para pecinta balap motor, untuk memperebutkan hadiah lima tiket nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia pada18-20 Maret 2022 di Pertamina Mandalika International Street Circuit.

Event yang berlangsung mulai dari tanggal 1 hingga 10 Maret 2022 ini mengadakan lima lap yang harus diikuti setiap peserta untuk meraih poin sebanyak-banyaknya. Selain hadiah utama lima tiket nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia, terdapat juga hadiah uang tunai dan official merchandise dari Pertamina Grand Prix of Indonesia untuk lima pemenang beruntung.

“Sejak 1 Maret lalu, berbagai peserta di Indonesia berlomba-lomba menjalani tantangan dan menunjukkan antusiasme mereka dalam event ini. Bahkan, pembalap Nasional Doni Tata dan Galang Hendra pun turut merasakan keseruan dalam mengikuti kampanye Bright Race Challenge ini, serta telah mengikuti tantangan pada lap pertama dan kedua,” ujar Direktur Utama PT Pertamina Retail Iin Febrian, dalam siaran resminya.

Pada lap pertama, tantangannya berupa 'Wefie Challenge' dimana peserta harus berfoto dengan karyawan SPBU di instalasi SPBU Tematik MotoGP Mandalika. Foto tersebut kemudian harus diunggah di Instagram Feed dengan caption semenarik mungkin. Semakin banyak karyawan yang diajak foto bersama, maka semakin banyak pula poin yang terkumpul.

Tantangan pada lap kedua adalah 'Mystery Shopping' dimana peserta harus mencari dan membeli produk melalui clue yang telah disampaikan melalui Instagram @brightstore.indonesia. Peserta juga harus mendokumentasikan petualangan mereka selama mencari produk – produk tersebut. Untuk menjalani seluruh tantangan, peserta bebas memilih salah satu dari 16 lokasi SPBU yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia: Jabodetabek, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Bali, dan Surabaya.

Pada lap ketiga, keempat, dan kelima ini peserta ditantang untuk memainkan game 'Drink Bright AMDK', 'Basket 4 Needs', dan 'Bright or False'. Dalam tantangan ini, peserta harus merekam hasil permainan dan menunjukkan skor tertinggi yang diperoleh. Hasil rekaman kemudian diunggah melalui Instagram Reels dengan durasi 30-60 detik.

“Sejak Januari lalu, belasan ribu tiket nonton MotoGP 2022 di Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB) seharga ratusan ribu telah terjual habis. Maka dari itu, ‘Bright Race Challenge’ ini merupakan kesempatan yang amat sayang untuk dilewatkan," jelas Direktur Commercial and Trading PT Pertamina Retail Rahman Pramono Wibowo.

Selain tiket nonton balap MotoGP gratis, imbuh Rahman, akomodasi dan transportasi para pemenang juga akan disediakan oleh penyelenggara. Ia berharap kegiatan ini dapat membangkitkan antusiasme para pecinta balap motor, terhadap MotoGP 2022 yang akan berlangsung di Mandalika.

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait tantangan Bright Race Challenge selanjutnya, masyarakat bisa mengunjungi akun Instagram resmi Bright Store @brightstore.indonesia. (S-4)