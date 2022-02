Produk Buatan Lokal Dominasi Penjualan Suzuki 2021

WALAUPUN masih dalam situasi pandemi, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) mengklaim penjualan Suzuki sepanjang 2021 sangat menggembirakan dengan adanya peningkatan dibandingkan dengan 2020. Wholesales mobil Suzuki sepanjang 2021 naik sebesar 38.8% dan retail sales naik sebesar 23,8%.

New Carry Pick Up produksi lokal yang sekaligus menjadi backbone di segmentasi kendaraan komersial Suzuki, menjadi kontributor utama dalam penjualan mobil Suzuki Indonesia sepanjang 2021. Selain kendaraan komersial, tren penjualan positif juga didukung oleh kendaraan penumpang antara lain XL7 dan All New Ertiga.

Menurut 4W Marketing Director SIS Donny Saputra, catatan penjualan positif sepanjang 2021 tidak lepas dari peningkatan kualitas produk, purna jual dan layanan yang terus dilakukan Suzuki Indonesia.

“Kami mengapresiasi para pelanggan setia Suzuki hingga kami berhasil mencatatkan peningkatan pada pembukuan penjualan nasional kami. Peningkatan ini merupakan salah satu dampak positif dari upaya Suzuki dalam menghadirkan produk yang sesuai kebutuhan pelanggan, meningkatkan kualitas produk, purna jual dan pelayanan, serta kesetiaan pelanggan terhadap kendaraan penumpang maupun komersil yang dimiliki Suzuki Indonesia,” ungkap Donny, Selasa (22/2).

Selain kendaraan New Carry Pick Up, kendaraan penumpang XL7 menduduki posisi sebagai kontributor terbesar kedua dengan kontribusi 18% untuk wholesales dan 16% untuk retail sales dalam penjualan nasional Suzuki. Sejak pertama diluncurkan pada 2020, XL7 hingga saat ini terus memberikan dampak positif terhadap penjualan Suzuki Indonesia dan menjadi salah satu backbone penjualan.

Komntributor berikutnya adalah All New Ertiga yang menyumbang 12% terhadap wholesales dan 13% terhadap retail sales, sehingga membuat membuat All New Ertiga masuk ke dalam 3 mobil kontributor tertinggi pada penjualan Suzuki di 2021.

Peningkatan yang dialami oleh XL7 dan All New Ertiga tersebut tidak terlepas dari pengaruh kebijakan relaksasi PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) yang diterapkan oleh Pemerintah pada 2021 lalu. Sebagai model mobil Suzuki yang memenuhi persyaratan seperti kapasitas mesin maksimal 1.500cc dan kandungan lokal minimal 60% memberikan keuntungan bagi konsumen dimana mereka dapat merasakan keuntungan berupa potongan pajak ketika membeli mobil Suzuki.

“Suzuki sudah lebih dari 50 tahun hadir bersama masyarakat Indonesia. Kepercayaan masyarakat akan produk Suzuki tentu memotivasi kami untuk terus menghadirkan kendaraan produksi dalam negeri yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dan dengan kualitas berstandar global. Selain fokus pada pengembangan produk, kami juga akan terus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang Suzuki berikan. Kami berterima kasih kepada pelanggan Suzuki yang tersebar di seluruh Indonesia atas kepercayaan mereka terhadap Suzuki Indonesia,” tutup Donny.