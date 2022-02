Modifikasi Xpander dengan Aksesoris Resmi Amankan Asuransi

SEBAGIAN besar pemilik kendaraan di Indonesia gemar mendandani mobil. Alasannya pun beragam. Umumnya mereka melakukan modifikasi karena tidak ingin kendaraannya terlihat sangat 'standar'. Tak terkecuali dengan para pemilik MPV Mitsubishi Xpander.

Menanggapi hal itu, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) mengingatkan untuk berhati-hati dalam memodifikasi kendaraan. Pasalnya ubahan yang dilakukan secara serampangan, berpotensi menggugurkan klaim asuransi yang akan merugikan konsumen bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Modifikasi yang tidak 'proper' juga akan membuat harga jual kembali turun drastis.

Menyikapi tingginya minat masyarakat Indonesia dalam memodifikasi kendaraan, MMKSI telah menyiapkan paket aksesoris resmi. General Manager og Product Strategy Division MMKSI Guntur Harling menyampaikan bahwa Mitsubishi Xpander telah didesain dengan tampilan yang sudah agresif. Namun karakter konsumen Indonesia memang selalu ingin tempil berbeda. Oleh karena itu perusahaannya melakukan studi untuk mengetahui selera konsumen.

"Kami sudah meriset permintaan konsumen dan melaporkan ke kantor pusat, dari situ mereka membuat desain yang sesuai dengan market indonesia. Aksesoris yang ada akan sangat sesuai dengan kebutuhan," ujar Guntur dalam sebuah acara virtual yang digelar beberapa waktu lalu.

Guntur manembahkan, karena memang dirancang dan didedikasikan untuk model tertentu, pemasangan Mitsubishi genuine accessories ini pun dipastikan akan presisi dan tidak perlu mengubah atau merusak rancangan asli kendaraan.

Adanya pilihan genuine accessories ditujukan bagi pengguna yang ingin mengkustomisasi kendaraannya tapi tetap merasa aman dan nyaman. Mitsubishi Motors Genuine Accessories ini sudah dirancang dan dikembangkan bersama-sama dengan kendaraan Mitsubishi untuk integrasi yang sempurna.

Semua aksesoris resmi telah diuji untuk keselamatan, fungsionalitas, daya tahan, serta mematuhi regulasi kendaraan yang ada. Oleh karena itu pemasangan dan penambahan aksesoris ini tidak menggugurkan asuransi kendaraan sehingga konsumen dapat tampil beda tanpa rasa-was-was.

“Untuk memudahkan konsumen New Xpander yang ingin mengkostumisasi kendaraannya, kami menyediakan Mitsubishi Motors genuine accessories untuk New Xpander. Mitsubishi Motors Genuine accessories untuk New Xpander telah dirancang dan dikembangkan bersama-sama dengan kendaraan Mitsubishi untuk integrasi yang sempurna, dan diuji untuk keselamatan, fungsionalitas, daya tahan mematuhi regulasi yang ada dan tidak menggugurkan garansi kendaraan,” ungkap Director of Aftersales Division MMKSI Eichiro Hamazaki.

Secara total ada 14 buah aksesoris yang disediakan oleh MMKSI untuk New Xpander. Baik untuk eksterior dan juga interior yang bisa dibeli secara terpisah atau juga dalam satu paket. Mulai dari Front Air Dam, Side Air Dam, Rear Air Dam, Tailgate Spoiler, Engine Hood Emblem, Side Visor, Fuel Lid Garnish, Side Body Moulding, Wheel Lock Nut, Muffler Cutter, Scuff Plate, Rubber Mat, Luggage Mat, hingga Dashcam.

Semua aksesoris ini bisa Anda dapatkan di diler-diler Mitsubishi di seluruh Indonesia, yang akan dipasang oleh mekanik resmi Mitsubishi. (S-4)