Honda Pamerkan Rangkaian Kendaraan e;HEV, N Series, dan Mugen di Osaka Auto Messe 2022

HONDA Jepang menyatakan bakal berpartisipasi di ajang pameran otomotif Osaka Auto Messe 2022 yang ke-25, yang digelar pada 11 - 13 Februari 2022 di INTEX Osaka, Jepang. Di ajang ini, Honda akan memamerkan berbagai model dan kendaraan khusus yang dijadwalkan untuk dipasarkan di Jepang yang dibagi dalam tiga area, Hybrid area, N series area, serta Mugen area yang dapat dinikmati para pengunjung.

Di area pameran sistem hybrid 2 motor, Honda akan menampilkan model VEZEL e: HEV Modulo X Concept yang dijadwalkan akan dirilis pada 2022, serta STEP WGN e: HEV SPADA Concept yang juga direncanakan untuk dirilis pada musim semi 2022. Tidak hanya itu, FIT e:HEV Crosstar Custom juga telah disiapkan untuk dapat dinikmati para pengunjung booth Honda.

Pada area N series, Honda akan memajang N-BOX Custom STYLE + BLACK yang mulai diperkenalkan pada Desember 2021 lalu sebagai peringatan 10 tahun kelahiran N-BOX di Jepang. Selain N-WGN Custom Style Plus Black, N-WGN PICNIC yang memiliki konsep "Weekend Picnic For You", N-VAN Custom, serta K-Climb juga akan diperlihatkan pada ajang ini.

Selain area e:HEV dan N Series, Honda juga akan menghadirkan Mugen Area yang di dalamnya terdapat Civic Mugen berwarna merah, dilengkapi dengan produk-produk yang dikembangkan untuk mereka yang peduli dengan esensi mobil seperti styling dan performa berkendara dengan konsep 'dinamis & sport'.

Tidak hanya itu, mobil balap Team Mugen SF19 juga turut dihadirkan, dimana mobil ini digunakan oleh Team Mugen #16, Tomoki Nojiri yang memenangkan kejuaraan All Japan Super Formula Championship Series pada 2021 yang juga berwarna merah. Warna merah pada kedua mobil ini memiliki pesan 'terima kasih' kepada para tenaga medis profesional di Jepang.

Masyarakat luas juga bisa menikmati pameran tersebut dengan mengakses link https://www.honda.co.jp/automesse untuk mengetahui informasi mengenai model yang dipamerkan Honda pada ajang ini . (S-4)