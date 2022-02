Pameran Modif Road to IMX 2022 Digelar di Bandung

RANGKAIAN pertama Road to IMX 2022 berlangsung sukses dan meriah di Balarea Summarecon, Bandung pada Sabtu (5/2). Ajang pemanasan menuju puncak IMX 2022 pada 1-2 Oktober mendatang ini berkolaborasi dengan komunitas New Eyes Community Indonesia (NECI 03) dalam gelaran BDG Meetup Eps #1 'The Biggest European-American Meetup'.

Kegiatan yang digelar di Balarea Lama, Summarecon, Gede Bage, Bandung ini berhasil memikat berbagai car enthusiast pecinta mobil keluaran Eropa dan Amerika. Mulai dari Mercedes-Benz, BMW, Chrysler, Porsche, Ferrari, Mini, Volkswagen, Citroen, Fiat dan beberapa merek kendaraan lainnya. Para pengunjung disuguhkan dengan beragam aktivasi menarik.

Dalam sambutannya, Ketua Umum NECI 03 Rully Heryadi menyebut, gelaran meetup terbesar di Indonesia khusus para pecinta mobil Eropa dan Amerika ini mampu menyedot animo tinggi, serta sukses karena didukung oleh komunitas yang sangat solid.

“Antusiasme di gelaran BDG Meetup bahkan sudah terasa dari jauh-jauh hari. Kali ini sebanyak ratusan mobil keluaran Eropa dan Amerika memadati lokasi venue di area Sumarecon Bandung. Paling dinantikan tentunya ajang sell and buy car, parts dan accesories dari puluhan booth partner. Karena kolektor atau anggota klub Mercedes-Benz bisa menemukan komponen-komponen langka. Selain itu, untuk pengunjung umum yang tertarik dengan mobil Eropa-Amerika kita juga menyediakan sell and buy car dengan mobil berkualitas yang jarang ditemukan di event lainnya. Selain itu dukungan dari NMAA membuat gelaran NECI 03 kali ini semakin bermakna, ini bentuk komunitas mobil di Indonesia sangat solid," papar Rully.

Selain kontes modifikasi antar mobil Amerika dan Eropa, kuliner, kontes foto, donasi dan berbagai door prize menarik dari Belkote selaku Co-Sponsor IMX 2022, kegiatan dimeriahkan acara paling dinantikan, yaitu pengumuman pemenang 2 Golden Ticket NMAA TOP 50 IMX 2022 yang diraih oleh Mercedes Benz CLK W209 milik Dandi dan Chevrolet Camaro Z-28 milik Ajo. Kedua pemenang Golden Ticket mendapatkan hadiah produk dari Belkote. Dalam acara kali ini juga menghadirkan beberapa mobil terbaik milik tokoh otomotif seperti Bambang Soesatyo dan Ahmad Sahroni.

Sebagai pecinta otomotif, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyempatkan hadir di acara ini. Dalam sambutannya ia mengatakan “Perputaran ekonomi acara otomotif di Jawa Barat yang meliputi mobil dan motor bisa mencapai lebih dari 1 triliun rupiah dalam satu tahun dimana seluruh pihak atau steakholder yang terlibat dalam seluruh rangkaian acara otomotif seperti hotel, pengusaha UMKM, kuliner hingga pihak Event Organizer akan ikut merasakan dampak positifnya”, ujar Ridwan Kamil.

Kang Emil juga berpesan jika seharusnya para komunitas otomotif senantiasa berkolaborasi bukan berkompetisi sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang positif.

Rencananya, rangkaian Road to IMX 2022 akan kembali digelar di Jakarta Edu Town (25-27 Maret), dan Mall Taman Anggrek (23-24 april). Kemudian berlanjut ke Pantai Indah Kapuk (20-22 Mei), Surabaya (10-12 Juni), dan Bali (12-14 Agustus) sebagai rangkaian penutup. (S-4)