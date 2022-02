Shell Hadirkan Program Loyalitas via Aplikasi Shell Go+

SHELL Indonesia secara resmi meluncurkan program loyalitas berbasis aplikasi dengan nama Shell Go+ pada Jumat (4/2). Program ini menjadi bagian dari aplikasi Shell Asia menggantikan program loyalitas Shell ClubSmart yang telah hadir sejak 2014 dan memiliki lebih dari 2 juta member.

Dengan hadirnya Shell Go+, anggota Shell ClubSmart dapat dengan mudah memindahkan poin yang telah terkumpul di kartu sebelumnya ke dalam aplikasi dan terus mendapatkan berbagai manfaat serta keuntungan saat bertransaksi di SPBU Shell.

Presiden Direktur dan Direktur Mobility Shell Indonesia, Dian Andyasuri, mengatakan, “Inovasi berkelanjutan dan digitalisasi menjadi fokus kami di Shell dan peluncuran program loyalitas Shell Go+ menjadi salah satu momentum penting dalam proses transformasi digital Shell di Indonesia.”

Aplikasi Shell Go+ dapat diunduh dari aplikasi Shell Asia melalui Apple Store atau Google Play Store. Saat ini Shell Go+ sudah dapat digunakan di 128 SPBU Shell di Jabodetabek dan secara bertahap akan dapat digunakan di seluruh SPBU Shell di Indonesia.

Dengan hadirnya Shell Go+, kartu Shell ClubSmart tidak dapat lagi digunakan di SPBU Shell mulai 1 Maret 2022. Adapun proses integrasi dari program Shell ClubSmart ke dalam Shell Go+ akan dilakukan secara bertahap dan poin pelanggan yang ada di kartu Shell ClubSmart akan tergabung ke dalam aplikasi Shell Go+ mulai awal Maret 2022.

Head of Payment and Fintech Partnership Shell Mobility Indonesia, Dian Handayani, mengatakan, “Kenyamanan pelanggan selalu menjadi prioritas kami di Shell dan oleh karenanya, seluruh manfaat yang ada akan dapat langsung dinikmati oleh pengguna Shell Go+ sesaat setelah melakukan registrasi. Selain mendapatkan bonus poin saat mendaftar untuk pertama kalinya, setiap kali bertransaksi pengguna Shell Go+ juga bisa mendapatkan poin yang dapat ditukarkan menjadi potongan harga bahan bakar dan produk-produk lainnya seperti kopi, pastry dan oli yang dijual di SPBU Shell. Untuk memastikan kenyamanan berkendara, Shell Go+ juga memberikan perlindungan di perjalanan bagi setiap anggota melalui manfaat asuransi dan derek gratis.”

Aplikasi Shell Go+ juga menawarkan berbagai informasi promo menarik untuk para pelanggan. Saat ini, para pelanggan memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah undian nonton MotoGP secara langsung di sirkuit Mandalika pada Maret 2022, dengan melakukan registrasi Shell Go+ dan bertransaksi di SPBU Shell. Akan ada tujuh pemenang berkesempatan untuk menonton langsung acara MotoGP di sirkuit Mandalika secara gratis.

Untuk memperkenalkan aplikasi Shell Asia dan program loyalitas Shell Go+ kepada para pelanggan, mulai Februari hingga April 2022, Shell akan hadir di beberapa mal di Jabodetabek, Bandung, Surabaya dan Medan untuk mengajak para pelanggan melakukan registrasi dan mengenal berbagai fitur yang ada dalam aplikasi.

“Untuk menambah kenyamanan pelanggan dalam bertransaksi di SPBU Shell, di tahap pengembangan selanjutnya, aplikasi Shell Asia akan dilengkapi dengan fitur pembayaran digital serta platform untuk berbelanja produk -produk Shell yang ada di Shell Select,” tambah Dian Handayani. (S-4)