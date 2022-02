All New Honda Vario Hadir dengan Mesin 160 cc

PT Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan All New Honda Vario 160 dengan perubahan menyeluruh pada mesin, rangka, desain dan fitur yang semakin canggih. Skuter matik produksi anak bangsa ini hadir sebagai jawaban bagi pecinta motor skutik premium sporti berperforma tinggi yang memberikan kebanggaan dan menjadi cerminan gaya hidup pengendara yang menyenangi sensasi berkendara nyaman dengan teknologi tinggi.

All New Honda Vario 160 memiliki tampilan desain layaknya skutik besar yang mampu memberikan kebanggaan bagi pengendaranya. Berbekal mesin performa tinggi kapasitas 160cc 4 katup enhanced Smart Power Plus (eSP+) dan teknologi minim gesekan menjadikan skutik premium sporti ini memberikan keseimbangan antara performa yang optimal dan kesempurnaan puncak saat dikendarai harian.

President Director AHM Keiichi Yasuda mengatakan, berbagai inovasi desain, teknologi, dan fitur yang dikembangkan menjadikan All New Honda Vario 160 sebagai motor impian dari para pecinta skutik premium yang menginginkan sepeda motor berperforma tinggi dengan desain yang lebih besar, semakin canggih dan membanggakan.

“Beragam penyematan fitur dan teknologi canggih yang dilengkapi mesin terbaru 160cc dengan 4 katup eSP+ serta desain premium sporti pada All New Honda Vario 160, kami yakini akan memberikan pengalaman berkendara sehari-hari yang lebih menyenangkan” ujar Yasuda, Rabu (2/2)..

Sementara itu, Executive Vice President Director AHM Johannes Loman mengatakan selain menyuguhkan performa produk yang mumpuni, pecinta All New Honda Vario 160 juga dimanjakan dengan perasaan bangga terhadap produk dan layanan bagi mereka sebagai bentuk apresiasi terhadap penerimaan yang sangat baik terhadap skutik premium sporti ini di masyarakat.

“Kami pun secara konsisten terus memberikan layanan terbaik melalui jaringan penjualan dan servis yang tersebar di pelosok negeri. Kami berharap kehadiran All New Honda Vario 160 dapat semakin menguatkan kecintaan masyarakat terhadap produk skutik Honda,”ujar Loman.

Desain Premium Sporti dan Fitur Canggih

Tampilan berkelas All New Honda Vario 160 sangat kuat melalui logo dan desain keseluruhan. Didukung ukuran ban tubeless yang lebih lebar, depan 100/80-14 dan belakang 120/70-14 ditambah kombinasi velg berwarna burnt titanium pada tipe ABS memberikan tampilan yang semakin berkelas.

Terdapat fitur keselamatan dan keamanan canggih seperti Honda Smart Key System dilengkapi alarm dan answer back system yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengendara. Fitur Antilock-Braking System (ABS) dan rear disc brake menjadi futur standar pada varian All New Honda Vario 160 ABS.

Selain itu terdapat USB charger type A, di mana sudah tersedia socket untuk melakukan pengisian daya tanpa perlu menggunakan tambahan adapter. Ruang bagasinya memiliki kapasitas 18 liter yang semakin memberikan ruang dengan tampilan desain flat deck.

Seluruh sistem pencahayaan menggunakan lampu LED. Bagian instrumen cluster menggunakan full digital panel meter dengan informasi yang lengkap antara lain indikator kecepatan, jarak tempuh, bahan bakar, indikator Smart Key, jam digital, fuel consumption, indikator tegangan baterai, indikator penggantian oli, trip meter, indikator ISS, dan indikator ABS pada tipe ABS.

Mesin Baru

All New Honda Vario 160 mengusung mesin generasi terbaru dengan kapasitas 160cc 4 katup eSP+, berpendingin cairan, yang mampu mengurangi gesekan dan menghasilkan tenaga maksimal hingga 11,3 kW @8500 rpm dengan torsi puncak 13,8 Nm @7000 rpm.

Bagian rangkanya mengaplikasikan teknologi eSAF (enhanced Smart Architecture Frame) membuat skutik premium sporti ini semakin lincah dan mudah dikendarai. Model ini mampu mengkonsumsi bahan bakar mencapai 46,9 km/liter. Pengetesan dilakukan melalui pengaktifan fitur ramah lingkungan Idling stop system dengan metode pengetesan WMTC (World-wide Motorcycle Test Cycle) EURO 3.

All New Honda Vario 160 dtawarkan dalam dua varian CBS dan ABS. Untuk tipe CBS terdapat warna Active Black, Grande Matte Black, dan Grande Matte Red. Sedangkan untuk tipe ABS, terdapat warna Active Black, Grande Matte Black, dan Grande White. Tipe ABS memiliki velg dengan warna burnt titanium serta sentuhan emblem Vario yang semakin memberikan kesan lebih premium.

All New Honda Vario 160 dipasarkan dengan harga on the road (OTR) DKI Jakarta Rp25.8 juta untuk tipe CBS dan Rp28.5 juta untuk tipe ABS.