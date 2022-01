PT Piaggio Indonesia Gelar 'After Sales & Service Competition'

PT Piaggio Indonesia (PID) sangat menyadari sebaik-baiknya sebuah produk, tidak ada artinya tanpa didukung oleh lualitas layanan after salesnya. Untuk mewujudkan komitmen dalam memberikan layanan premium terbaik bagi customer, PID menggelar 'After Sales & Service Competition' bagi seluruh teknisi bengkel resmi Piaggio, Vespa, Aprilia, dan Moto Guzzi di Indonesia.

Kompetisi tahunan yang rutin diadakan sejak 2017 ini, kembali hadir dengan tema, 'One Team, All Winners to Provide Professionalism Service'. Kompetisi ini sendiri bertujuan untuk memastikan para mitra dealer terus meningkatkan kualitas layanan mereka secara konsisten dalam menghadirkan pengalaman roda dua premium khas Italia bagi para konsumen, sekaligus menjadi ajang uji kualitas dan kemampuan teknis maupun non-teknis dari para teknisi bengkel resmi Piaggio, Vespa, Aprilia, dan Moto Guzzi.

PR and Communications Manager PID Ayu Hapsari menyampaikan bahwa di tengah pertumbuhan industri yang semakin dinamis, perusahaannya ingin memastikan setiap customer mendapatkan pelayanan premium berstandar global tinggi. Hal ini sejalan dengan komitmen dari Strategi Premium PID dalam memberikan pelayanan terbaik dan pengalaman roda dua premium Italia melalui keunggulan produk, suasana dealer Motoplex yang unik, suku cadang asli, dan aksesori penuh gaya.

"Oleh karena itu, melalui kompetisi ini, kami ingin memberikan apresiasi dan dukungan kepada seluruh personel bengkel resmi Piaggio, Vespa, Aprilia, dan Moto Guzzi dari seluruh Indonesia, sekaligus memacu mereka untuk mengembangkan kemampuan diri sebagai tenaga ahli roda dua yang terbaik," imbuh Ayu, Senin (31/1).



After Sales & Service Competition yang diadakan pada Desember 2021 itu dibagi dalam dua tahap, yaitu babak penyisihan yang diikuti oleh seluruh personil After Sales dan Service yang terdiri dari 60 orang Mekanik, 20 orang Chief Mekanik, dan 36 orang Service Advisor yang berkompetisi masuk babak final. Di babak final, ada tiga pemenang utama di masing-masing kategori yang mendapatkan apresiasi dan rekognisi serta tambahan berupa hadiah menarik dan merchandise original dari Piaggio Indonesia.

Kategori Mekanik

- Juara 1: I Ketut Arimbawa (diler Tiara - Gianyar, Bali)

- Juara 2: Toni Yuwono (diler Saluyu - Pungkur, Bandung)

- Juara 3: Ahmad Giman Fandina (diler Saluyu - Aria Jipang, Bandung)

Kategori Chief Mekanik

- Juara 1: Kadek Eka Juniawan (diler Tiara - Imam Bonjol Denpasar, Bali)

- Juara 2: I Wayan Asdiana (diler Tiara - Gianyar, Bali)

- Juara 3: Eko Mulyono (diler Saluyu - Pungkur, Bandung)

Kategori Service Advisor

- Juara 1: Dudi Rahman Hakim (diler Sinergi, Bogor)

- Juara 2: Kurniawan (diler Sinergi - Tebet, Jakarta)

- Juara 3: Ni Made Putri Wulandari (diler Tiara - Gatot Subroto, Denpasar Bali)

"Tak berhenti di sini, semua personil Mekanik, Chief Mekanik, dan Service Advisor dari bengkel resmi Piaggio, Vespa, Aprilia, dan Moto Guzzi, nantinya akan terus mendapatkan training bertahap dan berkelanjutan dari PT Piaggio Indonesia. Dengan adanya kompetisi ini, kami berharap dapat memacu semangat para dealer, beserta dengan seluruh personil After Sales dan Service untuk terus menjaga kualitas dan meningkatkan layanan bagi para pecinta ke-empat brand unggulan kami," tutup Ayu. (S-4)