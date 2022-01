Chery Kembali Pasarkan Mobil di Indonesia

PRODUSEN mobil asal Tiongkok yang pernah hadir pada 2012 silam dengan model Chery QQ, dan Chery Tiggo, secara resmi mengumumkan akan kembali hadir di Indonesia. Chery sendiri merupakan brand Tiongkok dengan jumlah ekspor kendaraan penumpang nomor satu selama 19 tahun berturut-turut ke berbagai negara di dunia. Produk SUV Tiggo menjadi salah satu model andalannya.

Saat ini, Chery Tiggo SUV telah diluncurkan di Eropa Timur, Amerika Selatan, Timur Tengah, dan beberapa wilayah lain di dunia dengan membawa pilihan yang lebih lengkap.

Di Indonesia, brand mobil ini hadir di bawah bendera PT Chery Motor Indonesia (CMI) selaku agen tunggal pemegang merek. Sebagai langkah awal, CMI menggelar pengenalan perdana pada acara 'Media Lite Experience' dengan menampilkan tiga produknya yang akan dijual mulai tahun ini.

“Pengenalan kali ini hanya di lakukan untuk rekan-rekan media, dengan tujuan memperkenalkan manajemen PT Chery Motor Indonesia kepada media dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk melihat secara langsung produk-produk Chery varian Tiggo SUV yang dihadirkan, yaitu Tiggo 4 Pro, Tiggo 7 Pro, dan Tiggo 8 Pro, sekaligus menjelaskan mengenai komitmen Chery di Indonesia,” jelas Marketing & Product Director CMI Qin Gang pada acara yang digelar selama tiga hari dari tanggal 25-27 Februari 2022 di CASPAR, Jakarta Pusat.

CMI optimistis memasarkan ketiga produk tersebut sejalan dengan popularitas Chery yang terus meningkat di pasar global. Dengan kekuatan produk yang kuat dan layanan yang sangat baik, seri Chery Pro sangat populer di pasar luar negeri dan telah mendapatkan berbagai rekognisi dan pencapaian, sebagai berikut:

-Eksportir mobil berpenumpang terbaik nomor satu di Tiongkok selama 19 tahun berturut-turut

-Penghargaan Gold Award untuk tim Quality Control pada International Convention on Quality Control Circles (ICQCC) tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021

-Penghargaan Most Innovative Car untuk produk Tiggo 8 Pro dari China Automobile Award Ceremony 2020 yang diadakan oleh China Media Group

-Penghargaan dari pasar lokal Tiongkok untuk Chery Tiggo 8 Pro, yaitu sebagai 'The Most Popular Chinese SUV', 'The Most Technological SUV', dan 'The Media’s Favorite Medium-Sized SUV'.

-Penghargaan 'The Best-Selling SUV' untuk Chery Tiggo 7 Pro di Qatar pada 2021

-Penghargaan 'The Best Car' untuk Chery Arrizo 6 Pro di Brazil

-Salah satu merek kendaraan terpopuler pada pasar Rusia

-Penghargaan mesin taerbaik yang dimiliki Chery yaitu, Chery 2.0T GDI sebagai 'Chinese Heart' Top 10 mesin terbaik 2021, dan penghargaan dunia seperti 'Ward Top 10 Engines', 'International Engine of the Year'. (S-4)