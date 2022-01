Xpander Tetap Diminati Meski Sudah Tidak Dapat Insentif PPnBM

DENGAN diberlakukannya kebijakan baru dari pemerintah terkait insentif PPnBM, membuat harga penjualan mobil mulai kembali ke harga normalnya. Kebijakan baru ini salah satunya berdampak pada banderol Mitsubishi Xpander karena harganya sudah menyentuh hampir Rp250 jutaan untuk tipe terendah, tepatnya, Rp249,93 juta, sementara harga tipe tertinggi mencapai Rp300 juta.

Meskipun harga New Xpander telah kembali ke harga 'normal', nampaknya tidak menyurutkan konsumen untuk memiliki kendaraan keluarga tersebut. Ada beberapa hal yang membuat MPV andalan PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) ini tetap diminati.

Sejak awal kehadirannya, mobil keluarga ini berhasil menyodorkan desain yang berbeda. Tidak bisa disangkal bila gaya desain khas Xpander berhasil menciptakan sebuah tren baru yang kemudian diikuti oleh brand lain di kelasnya.

Selain desain, Xpander juga berhasil memikat konsumen berkat interiornaya yang dibuat dengan material berkualitas tinggi, lengkap dengan fitur-fitur hiburan dan kesenyapan kabin yang lebih baik.

Selain itu, tidak sedikit yang mengakui performa suspensi baru yang kini dibuat lebih nyaman lagi dari sebelumnya. Yang tak kalah penting, Total Cost Ownership yang lebih murah, dan harga jual kembali yang relatif lebih stabil.

Pasalnya, setiap pembelian New Xpander langsung mendapatkan paket SMART Silver, berupa paket perawatan kendaraan dengan manfaat gratis biaya jasa servis dan suku cadang hingga 50.000 km atau 4 tahun, termasuk asuransi jiwa dan satu kali penggatian kerusakan ban hingga 1 tahun.

Alhasil, para pemilik Xpander secara otomatis akan memanfaatkan fasilitas tersebut. Mereka tentu akan secara rutin melakukan perawatan di bengkel resmi.. Dengan perawatan rutin di bengkel resmi maka secara otomatis riwayat servis kendaraan tercatat dengan baik dengan jaminan penanganan oleh tenaga-profesional, peralatan yang lengkap, serta penggunaan suku cadang asli Mitsubishi.

Pemilik Xpander dengan mudah membuktikan hal itu kepada calon pembeli mobilnya dengan mengunjungi bengkel-bengkel resmi yang tersebar di seluruh Indonesia dan meminta daftar riwayat kunjungan servis yang tercatat lengkap dalam database. Hal inilah yang membuat harga jual kembali Xpander tetap tinggi.

Director of Sales and Marketing Division MMKSI Tetsuro Tsuchida menyampaikan, bahwa pihaknya percaya produk Mitsubishi Motors selalu value for money, dengan yang sesuai dengan nilai yang didapatkan oleh konsumen.

"Kami setiap melakukan produk selalu melakukan penelitian dan segmentasi produk. Ini produk yang sangat matang sehingga konsumen dapat kendaraan yang memenuhi harapan mereka. Xpander baru dengan fitur-fitur terbaik di kelasnya, kami berusaha menawarkan best produk dan Total Cost Ownership yang bterbaik, serta layanan aftersales resale value yang terbaik," ujar Tetsuro Tsuchida. (S-4)