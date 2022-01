Rayakan Seabad Moto Guzzi, PID Gelar Brand Experience Bersama Komunitas The Clan Indonesia

MOTO Guzzi merupakan salah satu brand legendaris dari Piaggio Group di Industri Otomotif roda dua yang telah menunjukkan nilai-nilai mendalam dari gaya hidup otentik. Merayakan hari jadinya yang ke-100 tahun pada tahun lalu, Moto Guzzi menggelar kegiatan spesial selama sebulan penuh di Dealer 4 Brand Motoplex, di 4 kota, yaitu Jakarta, Yogyakarta, Surabaya dan Denpasar, serta diakhiri dengan acara tur yang benar-benar tak terlupakan, 'Moto Guzzi Keep Riding Experience'.

Untuk memeriahkan kegiatan ini, PID mengundang pelanggan setia Moto Guzzi untuk mengikuti acara touring 'Moto Guzzi Keep Riding Experience' yang dihelat pada 9-12 Desember 2021 lalu, dengan rute Surabaya – Denpasar dengan jarak total ~520km. Di acara tersebut PID mendorong para pemilik Moto Guzzi untuk menikmati jiwa otentik Moto Guzzi yaitu: Freedom, Stylish and Authentic selama perjalanan sambil menikmati keindahan alam, dan merasakan berbagai jenis medan dan cuaca yang memungkinkan untuk mencoba semua teknologi pada Moto Guzzi

Bersama komunitas Moto Guzzi the Clan, PID memulai perjalanan dari Surabaya menuju Baluran dilanjutkan ke Banyuwangi. Di hari berikutnya, The Clan berangkat menuju Denpasar dan menjelajahi pesona Bali. Selama perjalanan menuju Denpasar, Moto Guzzi The Clan dapat merasakan berbagai lanskap mulai dari jalan pegunungan, pesisir pantai hingga perkotaan.

PR and Communications Manager PID Ayu Hapsari mengungkapkan bahwa 2021 merupakan tahun yang sangat spesial bagi perusahaannya yang tengah merayakan ulang tahun PID ke-10 tahun, perayaan 75 tahun Vespa, serta pencapaian 100 tahun Moto Guzzi.

"PT Piaggio Indonesia dengan senang menyambut Keluarga Brand Moto Guzzi untuk ambil bagian dalam acara ini. Kami berharap kegiatan ini dapat dilakukan setiap tahun agar para pengguna Moto Guzzi di seluruh Indonesia mendapatkan kesempatan untuk touring bersama Moto Guzzi kesayangan mereka sambil menikmati pemandangan Indonesia yang Indah. Saya berharap Moto Guzzi Keep Riding Experience akan membawa pengguna Moto Guzzi menjadi lebih dekat dan lebih kuat sebagai bagian dari keluarga hebat Piaggio Group di Indonesia," imbuh Ayu. (S-4)