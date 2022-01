Shell Indonesia Luncurkan Varian Baru V-Power Diesel 

UNTUK memenuhi kebutuhan massyarakat a kan bahan bakar mesin diesel yang berkualitas sekaligus mendukung agenda pemerintah dalam penyediaan energi yang lebih bersih, Shell menghadirkan bahan bakar terbaru Shell V-Power Diesel berstandar Euro 5. Shell V-Power Diesel terbaru memiliki angka setana 51 dan kandungan sulfur 10 ppm yang merupakan salah satu standar emisi Euro 5.

Presiden Direktur dan Direktur Mobility Shell Indonesia Dian Andyasuri, mengatakan bahwa perusahaannya secara global menetapkan strategi Powering Progress untuk mempercepat transformasi bisnis untuk menjadi bisnis energi dengan emisi nol bersih di tahun 2050.

"Sejalan dengan semangat ini dan dalam rangka mendukung agenda Pemerintah Indonesia dalam penggunaan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan, kami berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan juga produk dengan emisi karbon yang lebih rendah. Hal ini kami wujudkan salah satunya melalui penawaran produk Shell V-Power Diesel yang telah memenuhi standar emisi Euro 5,” ujar Dian, Senin (17/1).

Selain memiliki angka setana 51 dan kandungan sulfur 10 ppm yang lebih ramah lingkungan, Shell V-Power Diesel juga mengandung Teknologi Dynaflex yang merupakan teknologi unggulan Shell yang memiliki daya bersih tak terkalahkan untuk melindungi kendaraan dari endapan yang mengurangi performa mesin.

Head of Fuel Marketing Shell Mobility Indonesia Gitaditya Witono, mengungkapkan bahwa Shell V-Power Diesel dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang semakin berkembang dan merupakan respon perusahaan terhadap perkembangan teknologi kendaraan yang semakin maju dan membutuhkan bahan bakar yang lebih sesuai.

"Shell V-Power Diesel dengan Teknologi Dynaflex memiliki molekul pembersih yang menjaga injektor tetap bersih, mencegah munculnya deposit di dalam mesin dan membantu menjaga performa mesin kendaraan," imbuh Gitadyta.

Shell V-Power Diesel cocok untuk semua mesin diesel modern, seperti Hyundai all-new Palisade yang didukung oleh mesin R 2.2L CRDi inline 4 cylinder diesel with e-VGT dan New Santa Fe dengan mesin 2.2L CRDi turbodiesel engine with 8-speed automatic Dual Clutch Transmission (DCT).

Selain itu, Shell V-Power Diesel dengan angka setana 51 juga dapat digunakan untuk kendaraan New Pajero Sport dari pabrikan Mitsubishi Motors yang dilengkapi mesin diesel Variable Geometry Turbo (VGT) yang menyuguhkan performa optimal dan efisiensi bahan bakar.

Saat ini, Shell V-Power Diesel telah tersedia di SPBU Shell yang tersebar di DKI Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan Bandung. Promo menarik juga tersedia bagi konsumen Shell V-Power Diesel yang memiliki aplikasi Shell Go+ dalam bentuk reward sebesar 2 (dua) poin untuk setiap liter pembelian Shell V-Power Diesel. (S-4)