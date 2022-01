Toyota Luncurkan All New Land Cruiser dan New Fortuner Diesel 2.8 Liter

MENGAWALI aktivitas penjualannya di awal 2022, PT Toyota-Astra Motor (TAM) meluncurkan dua model SUV-nya, yaitu All New Land Cruiser, dan New Fortuner di Edu Town BSD City Tangerang, Kamis (13/1). Land Cruiser merupakan SUV legendaris Toyota, sementara Fortuner hadir dengan mesin lebih besar dan bertenaga.

President Director TAM Susumu Matsuda menyampaikan, selama satu dekade terakhir, segmen SUV menjadi populer baik di Global juga di Indonesia. Karena itulah perusahaannya terus menghadirkan berbagai jenis line-up SUV di Indonesia dari segmen entry hingga premium.

"Hari ini kami memperkenalkan tidak hanya satu, tetapi dua SUV baru, All New Land Cruiser dan New Fortuner. Kami berharap keduanya dapat semakin mendukung mobilitas masyarakat Indonesia,” uajar Matsuda san, Kamis (13/1).

All New Land Cruiser

Land Cruiser (LC) generasi terbaru tampil dengan desain yang lebih tangguh dan modern, lengkap dengan beragam fitur dan teknologi terbaru, namun tetap mempertahankan DNA LC. Pilihan model yang ditawarkan adalah All New Land Cruiser VX-R untuk pemilik yang menyukai citarasa berkelas, dan All New Land Cruiser GR Sport sebagai flagship untuk pecinta sporty car.

Kehadiran All New Land Cruiser juga bersamaan dengan perayaan 70 tahun kelahiran LC yang jatuh pada 2021 lalu. Terdapat emblem 70th Anniversary eksklusif pada sisi samping-belakang bodi dan pada door scuff platedengan lampu iluminasi, termasuk bordir di Floor Mat.

All New LC dilengkapi fitur kenyamanan terbaik seperti New Expansive Luggage Room, di mana tipe VX-R mendapatkan tambahan Power Back Door with Kick Sensor. Ada juga New Digital Video Recorder, New Wireless Charger, New Rear Seat Entertainment serta Electronic Parking Brake with Brake Hold.

Jantung pacunya mengadopsi mesin V6D-turbo berkapasitas 3.3 liter berkode F33A-FTV bertenaga 300 hp pada 4.000 rpm dan torsi 'monster' 700 Nm pada 1.600 – 2.600 rpm yang didukung transmisi 10-speed Direct Shift-10AT.

Dibangun di atas platform Toyota New Global Architecture (TNGA-F) LC generasi baru menggunakan suspensi depan Double Wishbone dan 4-link Coil Suspension di belakang, di mana tipe GR Sport terdapat fitur New Stability Control dan New Adaptive Variable Suspension.



Spesial untuk tipe GR Sport, terdapat fitur E-KDSS (Electronic Kinetic Dynamic Suspension System) dan fitur Electronic Differential Lock di roda depan dan belakang, sementara tipe VX-R dibekali dengan Torque Sensing Limited Slip Differential di roda belakang.

Auto-MTS (Multi Terrain Select) mampu menilai kualitas permukaan jalan dan memilih mode berkendara paling tepat untuk mengontrol dan mengoptimalkan traksi ban pada medan berpasir, berbatu, lumpur, maupun medan berat lainnya.

Premium SUV ini dilengkapi Anti-lock Braking System + Electronic Brake-force Distribution + Brake Assist dan 8-airbags. Fitur safety lainnya berupa Blind Spot Monitor (BSM), Vehicle Stability Control (VSC), Hill-start Assist Control (HAC), dan Traction Control (TC). Khusus untuk kebutuhan off-road, tersedia fitur Downhill Assist Control (DAC), Crawl Control, Multi-Terrain Select (MTS), plus Tire Pressure Monitor (TPM).

Selain itu ada juga fitur safety canggih Toyota Safety Sense (TSS) seperti Pre-Collision System (PCS), Lane Departure Alert (LDA), Rear Camera Detection (RCD), Adaptive High-Beam System (AHS), dan Dynamic Radar Cruise Control (DRCC).

All New Land Cruiser VX-R dijual dengan banderol Rp2.327.800, sedangkan All New Land Cruiser VX-R GR Sport dilego seharga Rp2.378.800. Khusus warna premium masing-masing model mendapat tambahan biaya Rp3 juta.

New Fortuner

Sejak generasi kedua diperkenalkan pada 2016, Toyota memperkuat DNA Fortuner dengan mesin diesel 2GD-FTV VNT Intercooler 2.4 liter bertenaga 147.5 hp pada 3.400 rpm dan torsi 400 Nm pada 1.600 – 2.000 rpm. Mesin diesel ini melengkapi mesin bensin 2TR-FE 2.7 liter Dual VVT-i bertenaga 160 hp dan torsi 242 Nm untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam.

New Fortuner kini hadir dengan pilihan mesin baru 1GD-FTV 2.8 liter VNT Intercooler bertenaga 201 hp pada 3.000 – 4.000 rpm dan torsi 500 Nm pada 1.600 – 2.800 rpm. Sementara mesin 2GD-FTV masih dimanfaatkan oleh Fortuner tipe lainnya.

Dengan output yang lebih besar 36% serta torsi 25% lebih kuat, mesin 1GD mampu ber akselerasi dari 0 ke 100 km/jam dalam tempo 11,9 detik, sementara mesin 2GD mencatatkan Sedangkan untuk berakselerasi dari kecepatan 60 ke 80 km/jam, mesin 1GD mencatatkan 2,8 detik, sementara mesin 2GD 3,7 detik.

Toyota juga melengkapi New Fortuner 2.8 liter GR Sport dengan sistem penggerak empat roda (4x4) lengkap dengan fitur Easy 4x4 Switch serta fitur Downhill Assist Control (DAC). Dengan hadirnya tipe flagship dan mesin baru ini, kini New Fortuner memiliki total delapan varian.

“Selain menghadirkan pilihan mesin baru yang lebih bertenaga, kami juga perluas varian GR Sport pada New Fortuner ke tipe 4x4 untuk melengkapi performanya yang kini menjadi terdepan di kelasnya,” ujar Marketing Director TAM Anton Jimmi Suwandy

New Fortuner VRZ 2.8 diesel 4x2 dibanderol mulai Rp580,9 juta. Untuk GR Sport 2.8 liter diesel 4x2 dijual dengan banderol Rp597,9 juta dan Rp684,5 juta untuk varian GR Sport. (S-4)