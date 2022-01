Bisnis Mempercantik Kendaraan Kian Berkembang

MODIFIKASI warna dan desain stiker kendaraan baik mobil maupun sepeda motor saat ini menjadi hal yang semakin digemari para pemilik kendaraan dan bahkan tidak mengenal usia.

Mempercantik warna kendaraan dapat dengan menggunakan cat atau airbrush namun membutuhkan biaya yang tak sedikit.

Tetapi untuk mempercantik warna kendaraan mobil dan motor dengan desain yang diinginkan ternyata bisa menghemat biaya dan tak mahal.

Caranya dengan menggunakan stiker atau stiker potong (cutting sticker). Ternyata, hasil warna dan desain kendaraan yang telah mendapat polesan pun tak kalah bagusnya.

Tidak mengherankan jika penyedia jasa cutting sticker saat ini semakin banyak dicari oleh masyarakat. Bisnis atau usaha yang bergerak di bidang cutting sticker kembali berkembang seiring dengan menurunnya kasus pandemi Covid-19.

Salah satu workshop cutting sticker mobil yang paling diminati dan namanya cukup popular adalah Dice Sticker. Dengan kualitas produk dan layanannya, bisnis cutting sticker dari terus berkembang.

Seiring dengan kembali menggeliatnya bisnis otomotif, pada Senin, 15 November 2021, workshop cutting sticker berlogo dadu itu, meresmikan pembukaan cabangnya yang pertama di Ruko Glaze 2 Blok B No 22, Jl Boulevard Raya Gading Serpong, Tangerang, Banten.

Dalam acara peresmian cabang barunya, CEO dari Dice Stiker, Ricky Harso, beserta partner, Lukman, Rizky, para perwakilan brand cutting sticker, dan para penghobi variasi otomotif turut hadir.

Dalam keterangan kepada pers, Rabu (12/1), Ricky mengatakan, para penghobi variasi mobil yang suka mendandani tampilan eksternal mobilnya terus bertambah.

"Hal itu terlihat dari bertambahnya jumlah pelanggan yang menyambangi workshop Dice Sticker di Rawasari, Jakarta Timur," tutur Ricky.

Dalam sehari Dice Sricker rata-rata melayani permintaan tiga hingga tiga pelanggan baik itu mobil maupun motor. Mereka berdatangan dari seluruh wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodatabek).

Dengan bertambahnya para pemilik kendaraan dengan cutting sticker, Ricky pun memutusklan membuka cabang Dice Sticker sebagai peluang untuk merentangkan sayap bisnisnya.

"Diharapkan melalui cabang, Dice Sticker semakin mudah diakses oleh para para penghobi variasi otomotif dan turut mendongkrak penjualan," jelas Ricky.

"Ini peluang yang baik karena para pelanggan ini kan tersebar ya. Sehingga kami berharap dengan adanya cabang ini, dapat mengakomodasi permintaan dari pelanggan yang berada di luar daerah cakupan kami, dan saat ini pasar di daerah-daerah masih potensial yang perlu digarap," tuturnya.

Lokasi Gading Serpong dilirik sebagai tuan rumah dari cabang pertama Dice Sticker, selain sebagai pusat bisnis dan gaya hidup terbesar di wilayah Tangerang, juga dikarenakan banyak penghobi otomotif yang bermukim dan beraktivitas di wilayah Serpong dan sekitarnya.

"Di sini pasarnya besar, dan sesuai permintaan 10 tahun Dice berdiri di Rawasari (Jakarta Timur), banyak customer kita dari Serpong, BSD selalu meminta kita membuka cabang di Serpong, itulah tujuannya kita untuk mendekatkan diri dengan konsumen, untuk itu here we are!," ujar Ricky.

Lukman dan Rizky selaku partner workshop Dice Sticker Gading Serpong mengungkapkan pihaknya tertarik untuk menjalin kerjasama dengan Dice Sticker dikarenakan Dice Sticker merupakan workshop cutting sticker yang sudah ternama di Indonesia.

"Dice sudah menjadi brand yang bisa dipercaya dan memiliki hubungan baik dengan partnernya, semoga bisa menjadi berkah bagi orang banyak," kata Rizky.

Workshop Dice Sticker Gading Serpong, memiliki dua ruang kerja yaitu ruang A dan B, dan mampu menampung dua mobil, dan lima sepeda motor, serta ruangan lounge, tempat para customer memilih dan mendesain cutting sticker yang mereka inginkan.

"Kita memiliki lounge di lantai 2, yang diperuntukan bagi customer memilih cutting sticker yang mereka inginkan, juga jika mereka ingin desain custom juga dapat langsung dibantu oleh team kami, sehingga kita berharap bisa memberikan servis yang terbaik bagi Customer yang datang," ujar Ricky.

Sebagai workshop cutting sticker, Dice memiliki koleksi sticker yang terbilang cukup lengkap, dengan desain yang cutting edge bertema sporty, premium, elegan, maupun stylish.

"Kita juga bisa membuat custom sticker anime, kartun, baik itu menggunakan printing sticker maupun cutting sticker," katanya.

Juga dalam pengerjaan Dice sangat memperhatikan detail dan menjaga kualitas pemasangan stiker di mobil para konsumennya.

"Pertama mobil kami cuci lalu kita poles dulu, baru setelahnya kita aplikasikan cutting sticker," terang Rick.

Dalam rangka grand launching workshop Dice Sticker Gading Serpong, Ricky mengungkapkan pihaknya memberikan potongan harga khusus sebesar 20% bagi pelanggan yang datang langsung ke workshop Dice Sticker Gading Serpong. (RO/OL-09)