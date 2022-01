Mitsubishi Unjuk Kendaraan Listrik dan Konsep di Tokyo Auto Salon 2022

MENGANGKAT tema 'The Next Era, The Next Adventure' Mitsubishi Motors Corporation (MMC) akan memamerkan tujuh model termasuk dua mobil konsep, K-EV concept X Style1 dan Vision Ralliart Concept, di ajang Tokyo Auto Salon 2022. MMC juga akan memamerkan lima mobil kustom berdasarkan model produksi yang tersedia di Jepang, termasuk dua model SUV crossover, yaitu Outlander; SUV crossover, Eclipse Cross; Minivan, Delica D:5; dan Minicab-MiEV. Jajaran kendaraan Mitsubishi Motors memfokuskan pada kendaraan listrik (EV) dan SUV yang mempunyai meningkatkan aspek ramah lingkungan, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan.

K-EV concept X Style

K-EV concept X Style sebuah generasi baru dari kei-car full listrik khas Mitsubishi yang mengkombinasikan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, serta sisi ramah lingkungan. Mobil ini memadukan kemampuan manuver sebuah kei-car dengan akselerasi yang halus namun bertenaga dan kenyamanan berkendara berkualitas tinggi dari sebuah mobil listrik

serta menawarkan sistem bantuan pengemudi dan konektivitas yang canggih.

Sisi eksteriornya menampilkan gaya seperti sebuah SUV dengan skema warna two-tone, dengan bodi biru matte yang solid dan atap berwarna tembaga yang mengingatkan pada gulungan motor dari sebuah mobil listrik. Bumper depan, bodi samping, dan pintu bagasi dengan aksen logo berbentuk X, yang melambangkan kombinasi dari tinggi sebuah kei wagon dengan nuansa SUV dan daya tarik kendaraan listrik.

Vision Ralliart Concept

Vision Ralliart Concept mewujudkan visi Mitsubishi Motors untuk Ralliart baru dengan menyatukan teknik perusahaan dan semangat untuk tantangan Monozukuri (kualitas pembuatan produk).

Tampilan eksteriornya tegas dan kekar yang mengingatkan pada karakteristik mobil balap. Warna bodi hitam matte menunjukkan sorotan biru saat terkena cahaya, menciptakan ekspresi multidimensi yang dalam serta memberikan kesan berkualitas tinggi.

Vision Ralliart Concept dilengkapi pelek dan ban berdiameter 22 inci. Cakram rem besar dan kaliper rem 6-pot piston berlawanan, semakin menekankan aura sporti sekaligus meningkatkan keamanan.

Outlander Ralliart Style dan Eclipse Cross Ralliart Style

Dilengkapi dengan aksesoris Ralliart, Outlander Ralliart Style dan Eclipse Cross Ralliart Style memberikan keunikan dalam gaya dan pengendaraan. Dengan warna White Diamond premium pada bagian bodi, sementara bagian depan, samping, belakang, dan spoiler bagian belakang diberi warna merah untuk memberikan tampilan yang sporty.

Velg alloy dilapisi dengan cat hitam, sementara pada decal samping dan penghalang lumpur disematkan logo Ralliart yang mengekspresikan semangat Ralliart untuk penyempurnaan performa di jalan.

Delica D:5 Tough x Tough

Delica D:5 Tough x Tough hadir dengan berbagai suku cadang aftermarket dan aksesoris Ralliart untuk dapat menampilkan gaya off-road yang tangguh. Warna bodi Black Mica dihiasi gril depan lack matte serta spion merah dan light fog garnish yang merupakan aksesoris Ralliart. Suspensi ditingkatkan melalui modifikasi shock absorber dan pegas, dikombinasi velg 16 inci.

Delica D:5 Tough x Tough juga dilengkapi dengan sebuah roof carrier, rooftop tent, dan sleeping pad yang dapat digunakan untuk membuat tempat tidur yang rata di atas kursi baris kedua dan ketiga untuk kenyamanan bermalam di dalam kabin.

Outlander Wild Adventure Style

Gaya Outlander Wild Adventure mengadopsi aksesori asli yang berkolaborasi dengan 'ogawa,' sebuah merek perlengkapan outdoor dari Jepang. Garnish depan, samping dan belakang serta spoiler belakang memberikan tampilan sporty pada eksterior, sedangkan side bar, pelindung bumper belakang dan penghalang lumpur menekankan ketangguhan SUV. Model ini juga dilengkapi dengan roof carrier, halangan trailer, dan perlengkapan berkemah dari Ogawa

Minicab-MiEV B-Leisure Style

Minicab-MiEV B-Leisure Style merupakan kei-car listrik komersial yang menawarkan kenyamanan untuk penggunaan pribadi hingga bisnis dengan menyajikannya sebagai penyuplai daya.

Minicab MiEV B-Leisure Style sangat cocok untuk berkemah sendirian, karena sudah dilengkapi dengan berbagai perlengkapan seperti tenda mobil, meja berkemah, dan ranjang lipat. Di dalam kendaraan, ruang belakang dapat diatur agar sepenuhnya rata, dan kabin dilengkapi dengan meja rendah, kursi, dan karpet untuk meningkatkan kenyamanan kerja jarak jauh.

Kendaraan ini juga dilengkapi MiEV Power Box, yang dapat menggunakan daya dari baterai penggerak mobil untuk memberi daya pada elektronik dan peralatan seperti ketel listrik, mesin pembuat kopi, atau laptop, yang tentunya membuat rekreasi luar ruangan dan bekerja lebih nyaman dan nyaman. (S-4)