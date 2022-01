Lagi, CRK Raih Gelar Terbaik di Ajang Modifikasi Nasional

THE Beast M2 Dan CRK Porsche milik Charock kembali mengukir prestasi di awal tahun ini. Setelah menutup lalu dengan raihan 5 trophy di ajang HIN, kini Charock kembali memanaskan ajang adu kreasi dan inovasi otomotif terbesar di Indonesia, yakni BlackAuto Virtual Battle 2021 yang menjadi salah satu barometer dunia car tuning sekaligus standar benchmark modifikasi mobil di Tanah Air.

Dalam perhelatan yang dilaksanakan secara virtual tersebut, BMW The Beast M2 sukses menyabet gelar Champion Culture Car dan European Origin Cultured Car, sedangkan melalui Porsche CRK, gelar 1st Runner Up Culture Car dan Cultured Sport Car.

Meskipun kerap menjuarai berbagai ajang modifikasi, Charock menyebutkan timnya tetap mempersiapkan kedua mobil tersebut semaksimal mungkin, mulai dari dicheck ulang seluruh sektor interior dan ekteriornya. Begitu juga dengan sektor audio dan mesin tak luput dari pemeriksaan.

“Persiapan yang dilakukan untuk Porsche CRK kurang lebih 10 Bulan, sedangkan untuk The Beast hanya 2 bulan. Di sini kami ingin menunjukan bahwa kedua mobil yang kami bangun bukan hanya fokus pada nilai estetis namun juga kepada nilai fungsi sehingga mobil ini selain primadona di kontes modifikasi, juga harus bisa jadi king of street alias mobil harian dan yang bisa diajak touring,” ujar Charock di Bali, Sabtu (8/1).

Untuk tampilan luar, BMW M2 yang dijuluki The Beast menggunakan full wide body kit MTC Design/Darwin Pro. Paket full wide body kit dari MTC Design/Darwin Pro sudah mencakup bemper, over fender, body condom, wing/spoiler, kap mesin karbon, hingga ke inner fender. Untuk bagian side skirt menggunakan bahan karbon.

Salah satu yang menarik dari kap mesin karbon buatan Darwin Pro adalah penggunaan kaca transparan di bagian tengah kap mesin.

Di bagian kaki-kaki, BMW M2 menambahkan suspensi udara buatan AirBFT. Menurut AirBFT mobil ini adalah BMW seri M pertama yang menggunakan produk mereka di Indonesia. Untuk bagian velg, di depan menggunakan V2 Forged Radix CRK Edition ring 19, lebar 10,5 offset -26, dan di bagian belakang menggunakan V2 Forged Radix CRK Edition ring 19, lebar 11 offset -54.

Untuk bagian interior, hampir semua bagian interior sampai elektrik sudah diubah. Untuk jok depan menggunakan Recaro M Edition Limited. Pada sektor dapur pacu, tidak terlalu banyak upgrade. Upgrade yang kelihatan mencolok di sektor ini adalah pemasangan exhaust system dari Eisenmann dan remap MCU oleh Gintani.

Sementara itu mobil Porsche Cayman berwarna oranye pada sisi sisi eksteriornya, body kit dari Porsche Cayman ini menggunakan full-wide body kit hasil karya Karma, produsen body kit asli Indonesia. Untuk warna, mendapatkan wrapping berwarna oranye dari Maxdecall. Di sektor penerangan, lampu yang digunakan sudah dikustom, baik lampu depan maupun belakang. Untuk daftar karbon di mobil ini dikerjakan oleh BTX Concept.

Pada sektor kaki-kaki, Cayman ini dipasangkan velg SV Duke yang didesain ulang dengan menyesuaikan bentuk mobil. Sedangkan air suspension menggunakan Airlift 3H dual kompressor.

Untuk meningkatkan kenyamanan dalam berkendara, Charock menggunakan produk audio Crescendo dari PT Audio Plus Indonesia seperti prosesor DSP Crescendo Evolution 9DSP, speakers Crescendo Evolution 1 White Edition, power amplifier 4 kanal Crescendo EvoLution 1A4, power amplifier monoblock Crescendo Evolution 1A1, subwoofer Crescendo Evolution 110, wiring RCA, power cable 4AWG, hingga kabel speaker Harmonic Harmony Acapella Series dengan head unit Pioneer AVH Z9250BT. Untuk audio mobil ini dirakit oleh FI Audio.

Untuk tampilan dalam, nuansa sport begitu terasa dengan penambahan list karbon, Nappa leather dan juga kursi Recaro Sport RMS. Kursi yang terkenal untuk balapan ini sudah dipesan dari jauh hari sebelum mobil selesai dimodifikasi karena limited edition.

“Untuk ke depan kami akan bersiap untuk menghadapi Final Black Auto Virtual Battle All Region yang akan diadakan tidak lama lagi,” ujar Charock. (RO/A-1)