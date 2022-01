Honda Tiongkok Bangun Pabrik Khusus Mobil Listrik

HONDA Motor (China) Investment Co., Ltd. sebagai anak perusahaan Honda di Tiongkok baru saja mengumumkan bahwa Dongfeng Honda Automobile Co., Ltd., akan membangun pabrik khusus kendaraan bertenaga listrik (EV) untuk membangun sistem dan kemampuan produksi yang memadai sebagai persiapan untuk memperluas jajaran mobil EV di masa depan.

Pabrik khusus EV ini akan dibangun di Zona Pengembangan Ekonomi Wuhan di Provinsi Hubei, Tiongkok, dengan ukuran lot 630.000 meter persegi, dan kapasitas produksi 120.000 unit/tahun. Diperkirakan pabrik ini memulai produksinya pada 2024 mendatang.

Saat beroperasi nanti, pabrik dirancang dengan fungsi yang efisien dan cerdas serta mampu memproduksi EV dari proses awal hingga akhir. Pabrik baru ini akan melakukan proses lengkap untuk memproduksi EV termasuk stamping, pengelasan, pengecatan, perakitan, lengjkap dengan inspeksi kendaraan. Pabrik juga akan berusaha mencapai tingkat otomatisasi terdepan di industri otomotif, terutama di area perakitan.

Selain itu, pabrik tersebut akan secara proaktif mengejar inisiatif keberlanjutan, yang akan mencakup pemanfaatan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya menuju realisasi netralitas karbon, penggunaan air daur ulang dan langkah-langkah konservasi sumber daya lainnya serta pengurangan emisi Volatile Organic Compounds (VOC), sumber utama polusi udara.

Honda akan terus mempercepat upaya elektrifikasi menuju realisasi netralitas karbon pada tahun 2050 dan menawarkan produk menarik yang melebihi harapan konsumen. (S-4)