All New Xenia Mobil Sejuta Umat yang Naik Kasta

DAIHATSU resmi meluncurkan All New Xenia bertepatan dengan momentum GIIAS 2021 di ICE – BSD, Tangerang pada 11 November 2021 lalu. Model Daihatsu yang dikenal dengan sebutan ‘Mobil Sejuta Umat’ ini hingga November 2021 telah total terjual lebih dari 685 ribu unit terhitung sejak peluncuran perdananya pada 2004.

Hal ini menurut Daihatsu, membuktikan bahwa Xenia sudah menemani aktivitas Sahabat Daihatsu selama 18 tahun, dan tetap dipercaya menjadi salah satu mobil MPV tujuh penumpang terbaik bagi Sahabat Keluarga di Indonesia sesuai dengan tagline-nya.

All New Xenia menerapkan platform terbaru Daihatsu berbasis DNGA (Daihatsu New Global Architecture) yang dikembangkan dengan konsep: Kualitas Tinggi dengan Harga Terjangkau, Teknologi Terkini, serta memperhatikan hingga ke detail terkecil seperti ukuran, berat, harga, dan waktu, untuk menghasilkan kendaraan yang lebih efisien.

Sebagai kendaraan Low MPV berkapasitas 7 penumpang, All New Xenia hadir dengan dua pilihan mesin 1.3L dan 1.5L berteknologi NR-VE Dual VVT-i, serta transmisi CVT, membuat All New Xenia memiliki performa bertenaga, responsif, akselerasi yang halus, dan efisiensi bahan bakar lebih baik.

Dengan lampu LED yang modern, serta polished alloy wheel yang sporty, membuat All New Xenia tampil futuristik. All New Xenia memiliki kabin dan bagasi yang luas, tiga baris kursi fleksibel yang bisa disesuaikan menjadi sofa mode untuk memaksimalkan posisi istirahat penumpang ketika dalam perjalanan jauh.

Instrumen panel didesain untuk memberikan keleluasaan jarak pandang dalam berkendara, dan dilengkapi dengan tampilan floating head unit yang modern. All New Xenia juga andal dikendarai di berbagai kondisi jalan. Dengan ground clearance setinggi 205 mm, serta radius putar sejauh 4,9 meter, membuatnya semakin mudah dalam bermanuver saat berkendara.

Dalam hal keselamatan, All New Xenia juga dilengkapi fitur spesial tertinggi dan pertama di kelasnya khusus pada varian A.S.A (Advanced Safety Assist) dengan 6 fungsi masing-masing, yaitu Pre-Collision Warning, Pre-Collision Braking, Pedal Misoperation Control, Front Departure Alert, Lane Departure Warning, dan Lane Departure Prevention.

Tak hanya itu, All New Xenia juga dilengkapi ABS (Antilock Brake System) & EBD (Electronic Brakeforce Distribution), ESS (Emergency Stop Signal), Dual Airbag, Auto Door Lock yang ada pada seluruh varian, HSA (Hill Start Assist), dan VSC (Vehicle Stability Control) mulai pada varian X dengan transmisi CVT, serta berbagai fitur keselamatan lainnya.

Pada sisi keamanan, All New Xenia juga menyematkan fitur Immobilizer, Window Jam Protection, dan Rear parking Camera & 360 degrees Around View Monitor pada varian tertentu untuk membantu visibilitas pengendara saat bermanuver mundur.

All New Xenia tersedia dalam 12 varian, serta total 7 pilihan warna. Untuk informasi harga, dapat mengunjungi langsung ke website resmi Daihatsu.co.id.

“Kami berharap, All New Xenia sebagai kendaraan MPV Daihatsu yang sudah dikenal sebagai ‘Mobil Sejuta Umat’ selama 18 tahun dapat terus menjadi teman setia bagi pelanggan, serta berkontribusi positif pada pasar otomotif Indonesia,” ujar President Director of PT Astra Daihatsu Motor Toshinori Edamoto, saat peluncuran All New Xenia di GIIAS 2021 lalu. (S-4)