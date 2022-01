TAM Sabet Gelar Perusahaan Otomotif Tempat Bekerja Terbaik Bagi Perempuan 

PT Toyota-Astra Motor (TAM) terpilih sebagai Top 5 Best Workplace for Women 2021 dalam kategori industri otomotif. Penghargaan ini diberikan dalam acara Indonesia Best Workplace for Women Awards 2021: Building an Inclusive Future, yang digelar oleh HerStory yang merupakan bagian dari Warta Ekonomi Group, Kamis (23/12) lalu.

Dalam penentuan pemenang, tim penilai HerStory melakukan riset menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menganalisa laporan tahunan 2020, laporan keberlanjutan perusahaan pada 2020, dan publikasi program perusahaan yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan penyediaan fasilitas untuk pekerja perempuan dalam kegiatan perusahaan selama periode 2020-2021.

Berdasarkan riset tersebut, TAM dinilai baik dalam hal: Tempat Kerja Inklusif Gender, Pemenuhan Hak untuk Pekerja Perempuan, Penyediaan Fasilitas untuk Pekerja Perempuan, Transparansi dan Pelaporan, Respons terhadap covid-19 yang Sensitif Gender.

Salah satunya pemenuhan hak yang dimaksud adalah hak cuti haid selama 2 hari setiap bulannya bagi karyawati. Selain itu, bagi karyawati yang akan melahirkan juga mendapatkan cuti yang cukup, yaitu selama 3 bulan.

Di TAM juga menerapkan kesetaraan antara karyawan laki-laki dan perempuan, misalnya saja terkait pengembangan diri, promosi jabatan, dan lain-lain. Untuk komposisinya pun, jumlah karyawan laki-laki dan perempuannya terbilang seimbang. Sebagai contoh di Divisi Marketing Planning dan New Business, lebih dari 40% pekerjanya adalah perempuan.

Di saat pandemi covid-19, perusahaan juga memberlakukan kebijakan khusus bagi pekerja perempuan yang tengah hamil, di mana perusahaan menerapkan peraturan khusus yang memungkinkan work from home (WFH) total bagi ibu hamil.

“Kami berterima kasih dan mengapresiasi penilaian Toyota-Astra Motor sebagai salah satu perusahaan terbaik untuk tempat bekerja bagi perempuan. Selama ini, perusahaan kami memang selalu berupaya untuk melakukan pemenuhan hak dan penyediaan fasilitas yang baik bagi karyawan, termasuk bagi para karyawati,” ujar Marketing Director TAM Anton Jimmi Suwandy. (S-4)