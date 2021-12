Honda Persiapkan Peluncuran Step WGN e:HEV Januari 2022

HONDA Motor Jepang baru-baru ini mengungkap teaser All-New Step WGN e:HEV yang rencananya akan diluncurkan pada 7 Januari 2022 mendatang secara virtual di akun Youtube Honda. Generasi keenam dari Step WGN ini akan hadir dalam dua varian yakni Step WGN Air dan Step WGN Spada.

Pada gambar teaser-nya, Honda juga memperlihatkan ruang interior All-New Step WGN yang luas, sesuai dengan target pasarnya sebagai mobil keluarga. Ditambah dengan sistem bantuan mengemudi yang dimiliki Honda dengan mesin e: HEV yang menghasilkan pengendaraan mulus dan ramah lingkungan.

Step WGN pertama kali diluncurkan di Jepang pada Mei 1996 dengan ukuran serta fungsi yang sesuai dengan kebutuhan keluarga di Jepang dengan menetapkan standar baru berupa yang ruang interiot yang lapang untuk 8 orang dewasa, , lantai rendah serta headroom tinggi. Poin lainnya adalah mobil ini memiliki berbagai pengaturan tempat duduk di mana seluruh keluarga dapat bersantai dengan nyaman serta dengan mudah untuk memasukkan dan mengeluarkan barang-barang dari bagasi yang berukuran besar.

Generasi kedua Step WGN diluncurkan pada April 2001. Kali ini hadir dir dengan konsep yang diambil dari sudut pandang seorang anak, dimana anak-anak dapat menghabiskan waktu mereka di dalam mobil dengan nyaman. Melalui konsep ini terciptalah interior berkualitas tinggi dengan berbagai pengaturan kursi yang memungkinkan penggunanya dapat menikmati berbagai aktivitas, bermain, makan, tidur, dan lainnya.

Generasi ketiga Honda Step WGN muncul pada Mei 2005 yang berkembang menjadi sebuah mobil yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari secara lebih praktis. Lantainya lebih rendah dari sebelumnya dan ukuran bodi yang lebih ideal dengan ground clearance yang lebih rendah serta pintu geser yang dapat semakin besar untuk dibuka di kedua sisi guna memudahkan akses masuk dan keluar di baris ketiga.

Step WGN generasi keempat mulai dipasarkan pada Oktober 2009. Step WGN telah berkembang menjadi ruang besar dengan konsep 'uses up the room to the limit' dengan kursi baris ketiga yang dapat disimpan di bawah lantai, memungkinkan untuk memuat lebih banyak barang bawaan. Mobil ini didesain dengan menyesuaikan perkembangan zaman dan membuat kehidupan sehari-hari menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Pada masanya, mobil ini menjadi mobil terbesar di kelasnya dengan konsumsi bahan bakar rendah.

Generasi kelima mulai diperkenalkan pada April 2015 dimana telah dilengkapi dengan sistem hybrid sehingga siapa pun dapat mengemudi dengan mudah. Selain itu, Honda SENSING sebagai sistem pendukung berkendara yang aman juga telah disematkan pada mobil ini untuk seluruh pengendara dapat mengemudi dengan lebih aman. (S-4)