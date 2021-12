Wuling Siapkan Layanan untuk Konsumen Terdampak Banjir

UNTUK memberikan rasa aman kepada para pelanggan di musim penghujan, Wuling Motors meluncurkan program customer care bertajuk 'Wuling Siaga Banjir'. Program ini berlaku untuk semua pelanggan Wuling hingga 31 Januari 2022.

Bekerja sama dengan bengkel resmi Wuling di seluruh Indonesia, Wuling memberikan gratis biaya towing untuk unit yang terdampak banjir dari lokasi kejadian ke bengkel resmi Wuling terdekat dan diskon 50% untuk penggantian suku cadang tertentu dengan syarat dan ketentuan berlaku.

"Program 'Wuling Siaga Banjir' hadir sebagai bentuk kepedulian kami terhadap para konsumen di musim hujan ini. Melalui campaign ini, kami berharap para pelanggan dapat memanfaatkannya untuk mendapatkan layanan purna jual dengan biaya yang lebih terjangkau guna memulihkan kondisi kendaraan setelah terdampak banjir sehingga dapat kembali berkendara menuju kehidupan yang lebih baik sejalan dengan semangat Drive For A Better Life," ujar Aftersales Director Wuling Motors Taufik S Arief, Jumat (17/12).

Dalam program ini, Wuling turut menyediakan layanan towing gratis bagi unit yang terdampak banjir dan membutuhkan penanganan segera ke bengkel resmi Wuling terdekat yang berlaku di beberapa kota.

Untuk pelanggan di seluruh Indonesia yang unitnya terdampak banjir, apabila total nilai penggantian suku cadang tertentu berada dalam interval biaya sampai maksimum Rp8.000.000, maka pelanggan tersebut berhak mendapatkan diskon 50% . Suku cadang tersebut meliputi piston, piston ring, valve, connecting rod, bearing metal, gasket engine, electrical harness, modules, sensors, actuators, motor starter, dan alternator.

Program 'Wuling Siaga Banjir' berlaku bagi kendaraan yang terdampak banjir dan tidak disebabkan oleh kesalahan konsumen serta tidak dilindungi asuransi.

Setiap pelanggan hanya dapat mengikuti program ini satu kali selama periode berlangsung Adapun tingkat kerusakan dampak banjir yang dapat ditangani diklasifikasikan sebagai berikut: ringan (dengan ketinggian banjir hingga dasar karpet), sedang (dengan ketinggian banjir hingga sandaran kursi), dan berat (dengan ketinggian banjir hingga atap plafon kendaraan).

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program 'Wuling Siaga Banjir', pelanggan dapat mengakses website Wuling.id dan menghubungi Wuling Customer Assistance di nomor 0800-100-5050 (bebas biaya). (S-4)