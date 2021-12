HPM Luncurkan New Honda CR-V Black Edition

SETElaH peluncuran New Honda CR-V pada Februari 2021 lalu, PT Honda Prospect Motor (HPM) secara resmi memperkenalkan varian terbaru New Honda CR-V Black Edition. Dengan konsep 'Advancing Greatness, Black is the New Spotlight' yang diusung, New Honda CR-V Black Edition hadir dengan tampilan yang semakin tangguh dan stylish dengan warna Crystal Black Pearl yang mendominasi sisi interior serta eksteriornya.

Ciri khas New Honda CR-V Black Edition terlihat mulai dari Smoked Headlight Extension dikombinasi Dark Chrome Grille, dan Dark Chrome Lower Bumper pada bagian depan. Sementara bagian sisinya ditandai dengan hadirnya Dark Chrome Window Trim, Black Trivalent Chromium Side Garnish, Dark Chrome Garnish pada bagian samping mobil serta Sporty Black Alloy Wheels berukuran 18 inci.

Tidak hanya itu, di bagian belakang juga disematkan Dark Chrome Rear Garnish serta emblem Black Edition yang menegaskan perbedaannya dari versi reguler

Nuansa gelap juga merambah pada bagian interior Full Black Cabin yang mendominasi setiap detail dari mobil ini. Mulai dari Black Roof Panel, Black Grab Rail, Black Sunglasses Holder, Black Upper Cabin Trim, Dark Chrome Steering Honda Logo, Black TFT Meter Cluster, Shift Panel, Steering Wheel, Audio Display & A/C, serta Inner Handle berwarna Piano Black. Hadir pula tampilan mewah dari desain Black Wood Grain pada bagian panel, serta logo Black Edition pada Leather Seat.

Dengan seluruh ubahan tersebut, konsumen hanya perlu menambahkan Rp15 juta untuk meminang New Honda CR-V Black Edition, dari harga New Honda CR-V 1.5L Turbo Prestige.

"New Honda CR-V Black Edition merupakan gambaran dari sebuah mobil SUV yang sesungguhnya, terlihat dari ketangguhannya secara visual maupun dari sisi performa mesin," ujar Business Innovation and Sales & Marketing Director HPM Yusak Billy, Rabu (15/12).

New Honda CR-V Black Edition merupakan tipe tertinggi dari seluruh jajaran tipe Honda CR-V yang ditawarkan di Indonesia. Mobil ini didukung dengan mesin 1.5 Liter DOHC Direct Injection VTEC Turbo dengan Earth Dreams Technology yang menghasilkan tenaga maksimal 190 PS pada 5.600 rpm dan torsi maksimal 240 Nm pada 2.000 – 5.000 rpm.

Dengan tambahan Dual Chrome Exhaust Pipe with New Finisher Design, New Honda CR-V Black Edition juga dilengkapi dengan fitur-fitur canggih seperti New Walk Away Auto Lock, Rain-Sensing Windshield Remote Engine Start, New Hands-Free Access Power Tailgate, serta fitur keselamatan canggih Honda SENSING.

Honda Motor Jepang pertama kali memperkenalkan CR-V pada 1995, sementara generasi pertama Honda CR-V diluncurkan di Indonesia pada 2000. Honda CR-V merupakan SUV pertama yang diproduksi oleh Honda di Indonesia. Hingga saat ini, Honda CR-V terus disambut baik oleh konsumen di Indonesia dengan total penjualan kumulatif sebanyak 225.932 unit dan menjadikannya sebagai mobil SUV dengan penjualan tertinggi di Indonesia.

Pada 18 Februari 2021 lalu, New Honda CR-V telah diperkenalkan untuk pasar Indonesia dan telah mencatatkan penjualan sebanyak 6.743 unit hingga November 2021. (S-4)