All New Honda BR-V Mulai Diproduksi di Pabrik HPM Karawang

PT Honda Prospect Motor (HPM) secara resmi memulai produksi massal produk All New Honda BR-V dalam seremoni yang diadakan di pabrik HPM Karawang, Jawa Barat, Senin (13/12). Acara tersebut dihadiri oleh President Director HPM Takehiro Watanabe, Senior Vice President Benawati Abas, Vice President HPM Agus Budiman dan Masakazu Hihara serta Dewan Direksi HPM.

Dengan dimulainya prosesi line off ini, All New Honda BR-V menjadi salah satu model yang diproduksi di Pabrik HPM bersama dengan model lainnya seperti Brio, Mobilio, City Hatchback, HR-V dan CR-V. Berdasarkan perhitungan, All New Honda BR-V memiliki kandungan lokal hingga lebih dari 80%.

Pabrik HPM Karawang berdiri di atas lahan 51,52 hektar dilengkapi berbagai fasilitas produksi berstandar kualitas tinggi. Selain untuk memenuhi permintaan pasar otomotif Indonesia, beberapa model dan komponen yang diproduksi di Pabrik HPM juga telah diekspor ke berbagai negara di seluruh dunia.

"Kami bangga bahwa di seluruh dunia All New Honda BR-V hanya akan diproduksi di Indonesia. Produk ini tidak hanya ditujukan untuk konsumen Indonesia, tetapi juga pasar Internasional dengan rencana untuk mengekspor ke lebih dari 30 negara. Ini merupakan tantangan besar bagi kami untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhan dan harapan pelanggan, sekaligus menunjukkan standar tinggi dari kualitas produksi di Indonesia," ujar Presdir HPM Takehiro Watanabe.

Business Innovation and Sales & Marketing Director HPM Yusak Billy menjelaskan, sejak pertama kali diluncurkan pada September lalu, All New Honda BR-V telah disambut antusias oleh konsumen di Indonesia, dengan angka pemesanan saat ini telah mencapai lebih dari 2.500 unit.

"Dengan dimulainya produksi pertama dari All New Honda BR-V hari ini, kini kami sudah siap untuk mengirimkan mobil ini pada awal bulan Januari 2022 kepada para konsumen pertama yang telah melakukan pemesanan," ujar Yusak Billy.

Generasi kedua Honda BR-V ini dirancang untuk memadukan desain dan ketangguhan dari sebuah SUV, kenyamanan kabin dan fungsionalitas dari sebuah MPV, serta performa berkendara menyenangkan dan efisiensi bahan bakar yang menjadi ciri khas mobil Honda.

Sementara berbagai fitur dan teknologi yang pertama kali hadir pada All New Honda BR-V, di antaranya Honda SENSING, Honda LaneWatch, Remote Engine Start, Walk-Away Auto Lock, dan Smart Entry System yang telah dikembangkan untuk menciptakan sebuah definisi baru dalam pengalaman berkendara untuk sebuah LSUV 7-seater di kelasnya.

PT Honda Prospect Motor pertama kali memperkenalkan Honda BR-V pada 2015. Hingga November 2021, Honda BR-V terus diterima dengan baik oleh pelanggan di Indonesia dengan total penjualan ritel 77.137 unit. Secara global, Honda BR-V telah terjual lebih dari 255.000 unit dan Indonesia merupakan negara tertinggi dalam kontribusi penjualannya sebanyak 30%. (S-4)