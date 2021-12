Jelajah Bali Bersama All New Avanza dan All New Veloz (Bagian II)

PT Toyota-Astra Motor (TAM) mengajak para jurnalis untuk merasakan langsung All New Veloz dan All New Avanza yang kini dibangun di atas platform global Toyota New Global Architecture (TNGA). Penerapan platform ini secara otomatis mengubah sistem penggerak yang awalnya menggunakan roda belakang (rear wheel drive/RWD) menjadi penggerak roda belakang (front wheel drive/FWD)

Acara bertajuk 'Jurnalis Test Drive All New Veloz dan All New Avanza' in idigelar di Pulau Bali selama 3 hari (7-9 Desember) dengan menempuh berbagai rute yang mewakili kondisi jalan di Indonesia. Sebanyak total 8 unit, masing-masisng 4 unit Avanza dan 4 unit Veloz telah disiapkan oleh Toyota untuk acara ini.

Setelah menempuh sekitar 90 km di hari pertama, Selasa (7/12), dengan rute dari Bandara Ngurah Rai menuju Pantai Pandawa dan berakhir di Four Points Hotel di kawasan Ungasan, rombongan jurnalis kembali melanjutkan perjalanan di hari kedua, Rabu (8/12). Perjalanan di hari kedua, Media Indonesia mendapat giliran berkendara dengan All New Avanza.

Rute kali ini menempuh hampir 116 km dengan waktu tempuh hampir mencapai 2,5 jam. Destinasi utamanya adalah lokasi spot foto Gunung Batur di Amora Resto di kawasan Kintamani, Bangli yang berjarak sekitar 60,5 km ke arah utara. Rombongan All New Avanza sempat singgah di Layana Warung di Bedulu, Blahbatuh, Gianyar, untuk sekadar beristirahat menikmati minuman hangat dengan pemandangan air terjun.

Beruntung saat kami tiba di Amora Resto, cuaca cukup bersahabat, karena dua hari sebelumnya Bali sempat diguyur hujan deras, bahkan menyebabkan banjir di beberapa lokasi termasuk di wilayah kawasan Pantai Kuta dan sekitarnya. Alhasil kami bisa makan siang sambil menikmat cerahnya pemandangan Gunung Batur yang indah menawan dengan jelas tanpa terganggu hujan.

Perjalanan kemudian berlanjut kembali ke selatan dan menyempatkan singgah di Puri Agung Tampak Siring di kawasan Gianyar yang merupakan salah satu sisa kerjaan tertua bersejarah yang sudah ada sejak 1686. Sebagian bangunannya baru saja rusak akibat derasnya hujan beberapa hari lalu. Kamipun melanjutkan kembali perjalanan menuju Maya Ubud Resort, tempat rombongan beristirahat di hari kedua.

Sepanjang rute yang ditempuh, All New Avanza sempat kami geber dengan kecepatan moderat. Suspensi All New Avanza terasa lebih firm dibandingkan Veloz terbaru yang cenderung sangat soft, namun tetap jauh lebih nyaman dibandingkan Avanza generasi sebelumnya. Karena memang masih satu platform dengan All New Veloz, cita rasa mengemudi All New Avanza tentu tidak berbeda. Kemudi ringan dan sangat presisi. Begitu pula karakter mesin dan transmisi CVT-nya.

Seperti pada All New Veloz yang sebelumnya kami coba, All New Avanza juga sanggup mendaki di jalan menanjak yang cukup terjal sambil melakukan stop'n go. Bahkan kami tak sengaja melintasi tanjakan sangat terjal saat kami tersesat akibat hilangnya sinyal GPS yang ada pada smartphone kami.

Kami diajak 'blusukan' ke rute yang salah sekitar 1-2 km jauhnya dari Four Points Hotel. Jalannya sangat sempit, dengan tikungan 'tusuk konde' dikombinasi tanjakan ektrem. Hal ini membuktikan klaim Toyota terhadap turning radius kendaraan ini yang sangat kecil (4,9 meter) yang memudahkan pengemudi bermanuver dalam kondisi seperti itu.

Melahap tanjakan ekstrem pun menjadi terasa mudah berkat fitur hill start assist dan kontrol traksi yang membuat kemampuan menanjaknya mendekati kemampuan kendaraan bersistem penggerak roda belakang.

All New Avanza, kini dirancang untuk memiliki konfigurasi kursi yang fleksibel sesuai kebutuhan pelanggan, dan dapat disesuaikan menjadi New Pleasant Long Sofa Mode untuk memberikan ruang yang nyaman bagi seluruh penumpang.

Dari segi hiburan, All New Avanza kini menghadirkan New 9 Inch Dynamic Audio Head Unit (1.5 G) yang juga dapat dihubungkan dengan radio, USB, dan Bluetooth. Selain itu, All New Avanza juga hadir dengan fitur New Tilt Telescopic Steering with Audio & MID Switch (1.5 G) untuk memudahkan pengaturan posisi kemudi, audio, dan MID.

Dengan fitur yang sangat melimpah ini, rasanya All New Avanza tidak lagi pantas menyandang predikat 'mobil sejuta umat' yang memunculkan kesan yang serba sederhana. (S-4)