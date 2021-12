Jelajah Bali Bersama All New Avanza dan All New Veloz (Bagian I)

PT Toyota-Astra Motor (TAM) mengajak para jurnalis untuk merasakan langsung All New Veloz dan All New Avanza yang kini dibangun di atas platform global Toyota New Global Architecture (TNGA). Penerapan platform ini secara otomatis mengubah sistem penggerak yang awalnya menggunakan roda belakang (rear wheel drive/RWD) menjadi penggerak roda belakang (front wheel drive/FWD)

Acara bertajuk 'Jurnalis Test Drive All New Veloz dan All New Avanza' in idigelar di Pulau Bali selama 3 hari (7-9 Desember) dengan menempuh berbagai rute yang mewakili kondisi jalan di Indonesia. Sebanyak total 8 unit, masing-masisng 4 unit Avanza dan 4 unit Veloz telah disiapkan oleh Toyota untuk acara ini.

Perjalanan hari hari pertama menempuh jarak total sekitar 90 km dengan waktu tempuh sekitar 3 jam. Rombongan jurnalis dibagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama menggunakan All New Avanza, sementara sisanya menggunakan All New Veloz. Media Indonesia mendapat giliran mencoba All New Veloz di hari pertama.

Perjalanan dimulai dari Bandara Inetrnasional Ngurah Rai, rombongan jurnalis bergerak menuju tempat makan siang di Ona Restaurant, Canggu, Kuta Utara, Badung, sekitar 14 km dari bandara ke arah utara. Setelah itu rombongan kembali bergerak dengan rute berbeda. Kelompok Avanza diarahkan ke pusat belanja oleh-oleh khas Bali yaitu Krisna Bali di Blahbatu, Gianyar, dan lanjut ke Hill Resort di Pecatu.

Sementara kelompok All New Veloz diarahkan ke Hojia Cake & Biscuits Bakery di Seminyak, Kuta dan lanjut ke pusat peribadatan Puja Mandala yang menghadirkan 5 rumah ibadah di dalam satu kompleks, yang berlokasi di Nusa Dua, Kuta Selatan, Benoa.

Kedua kelompok kemudian bergabung kembali di Pantai Pandawa, Kutuh, untuk mengikuti beragam permainan sambil menikmati suasana ditemani segarnya kelapa muda. Perjalanan kemudian dilanjutkan bersama-sama menuju ke Four Points Hotel yang berada di kawasan Ungasan sebagai destinasi akhir di hari pertama.

Kondisi jalan sepanjang etape di hari pertama ini cukup lengkap. Mulai dari jalan bebas hambatan dan jalan perkotaan yang mulus, jalan aspal berlubang, jalan tanah berpasir, dibumbui dengan jalan berkelok dan turun naik. Kesempatan bagus untuk mencoba berbagai fitur yang disediakan oleh Veloz Q CVT TSS, yang kami tunggangi.

Fitur yang cukup menonjol pada All New Veloz adalah TSS (Toyota Safety Sense) terdiri dari 4 fitur keselamatan. Mulai dari Pre-Collision Warning and Pre-Collision Braking untuk membantu mengurangi risiko tabrakan dengan kendaraan lain di depan dengan memberikan daya pengereman.

Lalu ada fitur Pedal Misoperation Control untuk mengurangi potensi kecelakaan akibat salah menginjak pedal gas dengan membatasi distribusi tenaga. Sedangkan fitur ketiga adalah Lane Departure Warning (LDW) and Lane Departure Prevention (LDP) untuk mencegah kendaraan berpindah jalur secara tidak sengaja di jalan.

Fitur LDW/LDP ini dirasakan manfaatnya saat melaju di jalan Tol Bali-Mandara, ketika mencoba pindah jalur tanpa mengaktifkan lampu sein. Sistem langsung mengintervensi roda kemudi untu mengembalikan ke lajur semula. Ada pula Front Departure Alert yang memberikan peringatan ketika kendaraan di depan tiba-tiba bergerak mendekat saat sedang mengantri di tengah kemacetan.

All New Veloz juga dilengkapi New All Round View Camera yang membantu saat bermanuver di tempat sempit, Rear Crossing Traffic Alert yang memberikan notifikasi jika ada potensi tabrakan saat kendaraan mundur dan fitur Blind Spot Monitoring yang memberikan sinyal di kaca spion ketika ada kendaraan lain yang bergerak di area blind spot



Head Unit 9 inci All New Veloz juga dilengkapi fitur Advanced Smartphone Connectivity sehingga dapat berfungsi juga sebagai navigasi melalui kemampuan mirroring ke smartphone pada fitur Miracast.

Selain fitur Wireless Charger di konsol tengah bersama dengan New Electric Parking Brake, terdapat Fitur Brakehold yang sangat terasa manfaatnya saat berhenti di lampu pengatur lalu lintas, terutama saat stop 'n go di jalan mendaki dan menurun seperti di kawasan Pantai Pandawa. (S-4)