Xenia Dongkrak Penjualan Daihatsu Secara Signifikan Sepanjang 2021

JELANG penutupan tahun 2021, penjualan otomotif nasional terus mengalami pemulihan. Hingga November 2021, total market nasional untuk retail sales mencapai sekitar 761 ribu unit, dan wholesales sekitar 790 ribu unit. Capaian positif ini juga tak lepas dari dukungan pemerintah melalui relaksasi pajak (PPnBM) hingga Desember 2021.

Situasi ini juga terjadi pada penjualan Daihatsu yang juga mengalami peningkatan. Hingga November 2021, Daihatsu membukukan market share untuk retail sales sebesar 17,5%, dan whole sales sebesar 18,9%. Secara total penjualan hingga November 2021, volume retail sales Daihatsu sebanyak 132.950 unit atau atau naik sebesar 46,4%, serta volume whole sales sebanyak 149.113 unit, atau naik 77% dibandingkan periode yang sama tahun 2020 lalu.

Secara bulanan, penjualan Daihatsu pada November 2021 juga mengalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya menjadi 14.861 unit, yang juga merupakan penjualan bulanan tertinggi sepanjang tahun 2021. Adapun top 3 penjualan tertingginya yaitu Sigra 3.827 unit atau berkontribusi 25,8%, disusul Gran Max PU 3.590 unit (24,2%), dan Ayla 1.917 unit (12,9%).

Selain itu, Daihatsu telah meluncurkan All New Xenia pada 11 November 2021 lalu, dan mendapat sambutan positif dari masyarakat Indonesia. Khusus bulan November, baik All New Xenia, maupun Xenia model sebelumnya, secara total telah terjual sebanyak 1.555 unit, atau naik 199% dibandingkan rata-rata penjualan bulanan sebelumnya.

“Kami bersyukur, penjualan Daihatsu terus mengalami peningkatan dan sejalan dengan kenaikan pasar otomotif nasional. Semoga capaian positif ini bisa terus berlangsung, dan capaian pasar otomotif nasional dapat terus meningkat, serta lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Marketing & Customer Relations Division Head PT Astra International Daihatsu Sales Operation (AI-DSO) Hendrayadi Lastiyoso. (S-4)