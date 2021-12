Rangkaian Petualangan Mitsubishi Hadir di GIIAS Surabaya 2021

PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) kembali berpartisipasi dalam rangkaian Gaikindo Indonesia International Motor Show (GIIAS) yang dilaksanakan di Surabaya. Persembahan MMKSI di ajang ini akan berlangsung mulai 8 – 12 Desember 2021 di Grand City Convex Hall C.

"Pada ajang kali ini, kami membawa seluruh rangkaian petualangan untuk dibagikan dan dirasakan langsung oleh masyarakat di Surabaya. Termasuk dengan membawa jajaran kendaraan andalan kami yang baru saja kami luncurkan pada bulan lalu. Tidak hanya itu, seluruh inovasi kami dari sisi after sales juga kami hadirkan agar masyarakat sekitar dapat mengetahui lebih detail kemudahan yang dihadirkan oleh MMKSI," ungkap General Manager of Sales & Marketing Division MMKSI Amiruddin, Rabu (8/12).

Model paling baru dari Mitsubishi Motors yaitu New Xpander dan New Xpander Cross, serta New Pajero Sport, juga turut hadir di event ini berserta dengan MIRA, Virtual Assistant Chatbot dan seluruh permbaharuan fitur dari aplikasi My Mitsubishi Motors ID. (S-4)