Suzuki Meriahkan GIIAS Surabaya 2021

PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) berpartisipasi kembali dalam rangkaian pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 yang berlangsung di Grand City Convex, Surabaya, pada 8 -12 Desember 2021. Di GIIAS Surabaya, SIS menggandeng dua main dealer di Jawa Timur, yaitu PT Sejahtera Buana Trada (SBT) Jawa Timur dan PT United Motor Centre (UMC).

“Setelah menggelar GIIAS 2021 di Jakarta, kini GAIKINDO kembali menggelar rangkaian GIIAS Series yang berlangsung di Surabaya. Suzuki pun kembali berpartisipasi dengan memamerkan 3 line up mobil, yaitu All New Ertiga Suzuki Sport FF yang baru saja diluncurkan pada GIIAS 2021 di Jakarta, kemudian XL7, dan juga Jimny,” terang 4W Marketing Director SIS Donny Saputra, Rabu (8/12).

Suzuki menempati Stan G dengan luas 110 meter persegi menghadirkan All New Ertiga Suzuki Sport FF yang hadir dengan 13 perubahan yang terdiri dari 11 perubahan pada eksterior yang membuat tampilannya lebih sporty dan tangguh, dan 2 tambahan fitur pada interior yaitu E-Mirror yang merupakan pertama di kelasnya dan Red Stitch Leather Look Seat yang membuat tampilan interior lebih mewah.

Selain All New Ertiga Suzuki Sport FF, Suzuki memamerkan XL7 Alpha yang memiliki tampilan maskulin, tangguh dan berkarakter. Selain memiliki kabin yang luas dan interior yang didesain mewah, XL7 juga dilengkapi fitur canggih salah satunya adalah E-Mirror, berupa spion digital layaknya dashcam yang mampu merekam aktivitas di depan dan di bekakang mobil.

Suzuki juga memamerkan mobil offroad 4x4 yaitu Jimny, yang didesain khusus untuk ketangguhan medan off-road maupun perkotaan. Memiliki eksterior yang lincah dan tangguh, fitur-fitur terbaru, dan bagasi yang luas, membuat Jimny menjadi pilihan kendaraan off road untuk masyarakat Indonesia.

Suzuki menawarkan beragam promo menarik untuk pengunjung, yaitu Ekstra Spesial Bonus sebesar Rp2.000.000 untuk pembelian semua tipe, kecuali Carry Pick Up, Fleet, Chasis, dan Blindvan. Selain memamerkan produk-produk unggulan, Suzuki juga menyiapkan mobil test-drive bagi para pengunjung yang ingin mencoba kendaraan Suzuki secara langsung. (S-4)