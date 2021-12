Suzuki Gelar Test Drive Berhadiah

MEMERIAHKAN akhir tahun, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) menggelar program test drive berhadiah mulai November hingga Desember 2021 yang mengusung tema 'Semarak Test Drive Berhadiah Akhir Tahun'. Program yang digelar bersama para diler ini menawarkan hadiah langsung tanpa diundi untuk konsumen yang memberikan referensi terbanyak untuk melakukan test drive All New Ertiga dan XL7 kepada konsumen lain.

Menurut Assistant to Departement Head Sales 4W SIS Sukma Dewi, dengan mengikuti program test drive berhadiah yang dapat dilakukan di diler-diler Suzuki ini, selain dapat merasakan pengalaman berkendara All New Ertiga dan SUV XL7, konsumen juga berpeluang memenangkan hadiah berupa suvenir, voucer, dan uang elektronik.

"Bagi konsumen yang melakukan test drive akan mendapatkan suvenir menarik sebagai bentuk apresiasi dari Suzuki, dan bahkan berkesempatan untuk memenangkan hadiah berupa uang elektronik hingga Rp500.000," ungkap Sukma Dewi, Jumat (3/12).



Pendaftaran test drive dapat dilakukan di website www.suzuki.co.id melalui menu 'Permintaan Test Drive' dan melalui diler Suzuki terdekat untuk mengikuti program 'Semarak Test Drive Berhadiah Akhir Tahun'. Selanjutnya, konsumen dapat melakukan pengisian formulir yang telah disediakan.

Setelah mendaftar, konsumen akan dihubungi kembali untuk memberitahu jadwal test drive. Unit yang disediakan untuk program ini adalah XL7 dan All New Ertiga yang tentunya sudah disterilisasi setiap akan digunakan oleh konsumen.

Konsumen dapat melakukan test drive di diler Suzuki sesuai dengan jadwal test drive yang sudah diatur, kemudian juga disediakan Home Test Drive bagi konsumen yang berhalangan hadir dan disarankan dilakukan di hari kerja.

Kegiatan test drive ini juga akan didampingi oleh wiraniaga Suzuki yang akan menjelaskan secara detil keunggulan mobil baik interior, eksterior, perawatan, keperluan aftersales, hingga protokol kesehatan yang diterapkan selama program test drive.

Program test drive akhir tahun Suzuki menyediakan suvenir langsung untuk setiap konsumen yang mengikuti program ini. Bila disertai dengan melakukan transaksi pembelian, akan mendapatkan hadiah total senilai Rp350.000 dalam bentuk voucer serta suvenir menarik dari Suzuki. Sedangkan bagi konsumen yang memberikan referensi test drive terbanyak juga akan berkesempatan mendapatkan uang elektronik sebesar Rp500.000 untuk juara pertama, Rp300.000 untuk juara kedua, dan Rp200.000 untuk juara ketiga.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi pelayanan konsumen di Halo Suzuki atau kunjungi website resmi Suzuki di www.suzuki.co.id dan media sosial (Instagram @suzuki_id dan Facebook di suzukiindonesia), atau dapat langsung ke dialer Suzuki terdekat yang tersebar di seluruh Indonesia. (S-4)