Honda Perkenalkan Teknologi Keamanan Berbasis Kecerdasan Buatan untuk 2050

HONDA Motor Co Ltd memperkenalkan teknologi keselamatan canggih masa depan secara global untuk 2050 dalam mewujudkan masyarakat yang bebas dari risiko tabrakan lalu lintas. Ada dua teknologi utama yang akan digunakan, yaitu 'Intelligent Driver-Assistive Technology' dengan bantuan Artificial Intelligence (AI) dan 'Safe and Sound Network Technology'.

Intelligent Driver-Assistive Technology berbasis AI berfungsi untuk memberikan bantuan untuk pengemudi dalam mengurangi kesalahan dan berkendara dengan aman. Teknologi ini akan berfokus pada pengemudi dengan menggunakan sensor ADAS (Advanced Driver-Assistance System) dan kamera untuk mengenali potensi risiko di sekitar kendaraan dan memungkinkan AI mendeteksi risiko mengemudi.

Pada saat yang sama, AI akan menentukan perilaku mengemudi yang optimal secara real-time dan menawarkan bantuan yang sesuai dengan keadaan kognitif dan situasi lalu lintas dari setiap individu pengemudi.

Sedangkan Safe and Sound Network Technology berfungsi untuk menghubungkan semua pengguna jalan, baik individu dan kendaraan melalui telekomunikasi, sehingga memungkinkan untuk memprediksi potensi risiko dan membantu orang menghindari risiko tersebut sebelum tabrakan benar-benar terjadi.

Teknologi ini akan mengumpulkan informasi mengenai potensi risiko dalam lingkungan lalu lintas yang terdeteksi berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai kamera yang ada di sekitar jalan, mobil dan smartphone yang dikumpulkan di suatu server secara virtual. Sistem akan memprediksi atau mensimulasikan perilaku pengguna jalan yang berisiko tabrakan tinggi dan akan memperoleh serta memberikan informasi dukungan yang paling tepat untuk membantu pengguna jalan menghindari risiko tabrakan.

"Honda berusaha untuk sepenuhnya menghilangkan risiko mobilitas bagi semua orang di berbagai jalan dengan menawarkan teknologi keselamatan yang melibatkan sepeda motor dan mobil Honda secara global oleh 2050. Kami akan semakin mempercepat seluruh industri kami demi mewujudkan tujuan kami untuk menghilangkan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dan mobil Honda secara global," ungkap President and Representative Director of Honda R&D Co Ltd Keiji Ohtsu di Tokyo, Kamis (2/12).

Sebelumnya, Honda telah memperkenalkan Honda SENSING 360, keamanan omnidirectional dan sistem bantuan pengemudi untuk semua model yang akan dijual di semua pasar utama pada 2030. Selain itu, Honda akan terus berlanjut bekerja untuk memperluas aplikasi fungsi deteksi sepeda motor dan lebih meningkatkan fungsi ADAS, bantuan pengemudi tingkat lanjut. (S-4)